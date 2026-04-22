Efecto guerra: crece el interés global por ETF de energía nuclear

Con cautela, pero a paso firme, tímidamente, gestoras globales apuestan a lanzar fondos ETFs de energía nuclear para posicionarse en una industria que ya prometía expandirse antes del inicio de la guerra en el Golfo Pérsico.

Efecto guerra: crece el interés global por ETF de energía nuclearEl renacimiento de la energía nuclear ya había emergido antes de la guerra en Medio Oriente , pero ahora promete seguir expandiéndose a escala global. Si bien tras el accidente en la central japonesa de Fukushima, la industria nuclear global fue objeto de un fuerte rechazo ya recorrido un largo camino hasta recuperar el reconocimiento de sus principales virtudes: estabilidad (en generación y costos) y sostenibilidad ambiental. Es más, ese reconocimiento no solo es público y legal (como su inclusión en las taxonomías de actividades sostenibles), sino también financiero ya que los proyectos nucleares han empezado a recibir aprobaciones de financiación para su construcción, y eso marca una tendencia muy significativa.

Esto no quiere decir que antes no se asignaban fondos a la industria nuclear ya que según Robert Bryce en “La riqueza de las naciones: electricidad y necesidades del mundo”, en la pandemia, las “startups” en el ámbito de la energía nuclear recibieron inversiones por un total de casi 400 millones de dólares, y, en 2021, ya más de 3.400 millones, y estas cifras continuaron creciendo.

También cabe mencionar la ley de inversiones en infraestructura de EEUU por un valor de 1,2 billones de dólares, y de esa suma, se prevé destinar 6.000 millones a evitar el cierre de centrales nucleares existentes y 2.500 millones al programa de demostración de reactores avanzados (iniciado en 2020).

Pero la guerra en Irán detonó una volatilidad en el precio del petróleo y del gas que ha devuelto el foco hacia energías alternativas, lo que junto a la creciente demanda de energía por parte de la inteligencia artificial, ha permitido a los inversores volver a mirar a la energía nuclear.

En primer lugar, el presidente Donald Trump firmó el año pasado varias órdenes ejecutivas que benefician este tipo de energía. El objetivo inicial de las mismas es cuadruplicar la capacidad nuclear del país hasta 2050, a través de la construcción de reactores más pequeños; la aceleración de los permisos de construcción de nuevos reactores y el refuerzo de los beneficios para proyectos nucleares.

firmó el año pasado varias órdenes ejecutivas que benefician este tipo de energía. El objetivo inicial de las mismas es cuadruplicar la capacidad nuclear del país hasta 2050, a través de la construcción de reactores más pequeños; la aceleración de los permisos de construcción de nuevos reactores y el refuerzo de los beneficios para proyectos nucleares. Por otro lado, las estimaciones de la Comisión Europea apuntan a que el desarrollo del sector nuclear en la región podría requerir hasta 240.000 millones de euros en inversiones hasta 2050. La cifra incluye la extensión de la vida útil de centrales nucleares operativas, así como el desarrollo de nuevas tecnologías nucleares.

En este marco la gente de la gestora WisdomTree, lanzó en 2025 el WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS, considerando que las previsiones actuales de nueva capacidad nuclear siguen estando muy por debajo de lo necesario para cumplir los objetivos globales: el mundo cuenta actualmente con 436 reactores operativos, con solo 74 en construcción, de los cuales, 38 se sitúan en China.

Los expertos de la gestora explican, según comenta Rocío Martínez de Funds Society, que estos ambiciosos objetivos de capacidad nuclear apenas están empezando a traducirse en compromisos comerciales reales, y los mercados todavía tienen que valorar plenamente lo que esto implica para el uranio y la cadena de valor nuclear en general. En tal sentido, recuerdan el ejemplo de Brookfield y Cameco a mediados del 2025, cuando anunciaron una asociación estratégica centrada en la tecnología de reactores Westinghouse por un valor mínimo de 80.000 millones de dólares. La gente de Wisdom Tree argumentó que no dejó de llamar la atención la reacción del mercado: las acciones de Cameco subieron casi un 24% al día siguiente, un recordatorio de que los grandes desarrollos nucleares creíbles aún pueden tomar por sorpresa a los inversores.

tipos-de-ETFs.jpg

¿Cómo pueden posicionarse los inversores?

Ahora bien, frente a este escenario de potencial crecimiento de la energía nuclear y de necesidades de inversión, las gestoras internacionales empezaron a alinear la oferta de fondos cotizados (ETFs) para posicionar las carteras en esta tendencia.

Por un lado, el First Trust Bloomberg Nuclear Power UCITS ETF, de First Trust, empezó a cotizar en la Bolsa de Londres. Según explica la gestora, luego de décadas de debate, la energía nuclear está cobrando impulso, ya que las principales empresas tecnológicas la están adoptando como fuente de energía limpia y fiable para alimentar sus futuras innovaciones. Ellos apuntan a que, dado que la inteligencia artificial (IA) y los centros de datos están impulsando una creciente demanda de electricidad, a lo que se suman las iniciativas gubernamentales para ampliar la capacidad nuclear, hacen que la energía nuclear puede constituir una oportunidad de inversión atractiva.

También UBS Asset Management, anunció el mes pasado el lanzamiento del UBS Nuclear Economies UCITS ETF, que ofrece exposición específica a la cadena de valor del uranio y la energía nuclear. Este nuevo fondo cotizado sigue el Solactive Global Uranium & Nuclear Economies Index, y ofrece exposición diversificada a empresas que operan en minería y exploración de uranio, inversiones físicas en este metal y tecnologías relacionadas con la industria del uranio, incluidos los productores de componentes nucleares. Vale señalar que excluye a los operadores de centrales nucleares.

Por su parte, VanEck cuenta con uno de los ETFs más relevantes relacionado con el uranio y la energía nuclear: el VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF, lanzado en 2023 y con algo más de 2.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Desde la gestora advierten que muchos inversores siguen considerando la energía nuclear como una tecnología costosa que conlleva importantes riesgos medioambientales y de seguridad, Sin embargo, relatan, que los investigadores están trabajando actualmente en tecnologías que hacen que la energía nuclear sea más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

De todos modos, no puede soslayarse que las inversiones en energía nuclear y recursos naturales dependen en gran medida de la demanda de uranio, así como del entorno económico y político, lo que puede afectar significativamente al sector y al rendimiento de estos instrumentos financieros.