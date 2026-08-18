Cobrá en dólares trabajando para el exterior: las mejores páginas para conseguir empleo remoto

Conoce los portales que conectan profesionales argentinos con empresas extranjeras que buscan talento para cubrir todo tipo de puesto.

Con los cambios que sufrió la industria laboral desde la pandemia del 2020, trabajar para una empresa del exterior se convirtió en una posibilidad para todo tipo de persona. Muchos profesionales argentinos de marketing, diseño, atención al cliente, traducción, educación y recursos humanos encontraron oportunidades para desempeñarse desde la comodidad de sus casas y cobrar sueldos en dólares .

Según el "Global Hiring Report" de Deel, Argentina es el país que más trabajadores remotos aporta a compañías extranjeras dentro de América Latina . Estados Unidos, México y España son los mercados principales que contratan talento local, ya que las diferentes plataformas permiten encontrar propuestas internacionales sin necesidad de emigrar.

Antes de postularse en alguna de estas plataformas, lo mejor es completar cada perfil con experiencia laboral, formación y habilidades técnicas y personales. En las páginas que tienen millones de usuarios, es fundamental contar con un CV actualizado y adaptado al puesto.

FlexJobs cuenta con empleos de tiempo completo y oportunidades para freelancers en áreas como marketing, ventas, educación y finanzas. Una de sus ventajas principales es la selección previa de las publicaciones, que se asegura de eliminar las ofertas fraudulentas. También incluye muchos puestos internacionales con modalidades flexibles o completamente remotas.

Esta es la mejor alternativa está para los profesionales del sector tecnológico. AgileEngine es una compañía de desarrollo de software con sede en Miami y centros de investigación y desarrollo en países como Argentina, México y Ucrania. Algunas de las empresas para las cuales ofrece proyectos son Groupon, Asana, Shutterstock y VMWare. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los puestos requieren un buen dominio del inglés .

WeRemoto

WeRemoto busca conectar principalmente al talento latinoamericano con compañías del resto del mundo. Las principales áreas son programación, diseño y marketing. A diferencia de otras páginas de este estilo, no está pensada principalmente para freelancers, ya que su propuesta se concentra en personas que buscan empleos fijos a distancia y quieren desarrollar su carrera desde cualquier parte del mundo.

We Work Remotely

Esta es una de las plataformas de empleo más conocidas por quienes trabajan completamente de manera remota. We Work Remotely tiene ofertas en programación, atención al cliente, diseño y marketing, entre otros sectores. Todas las publicaciones corresponden a modalidades a distancia y la mayoría provienen de empleadores internacionales que pagan en dólares.

Get On Board

Get On Board cuenta con ofertas tanto para profesionales que dominan el inglés como para aquellos que solamente hablan español. La plataforma ya acumuló más de 3,5 millones de postulaciones y publica oportunidades en programación, análisis de datos, diseño, ventas y áreas comerciales para diferentes países.

Hay opciones remotas para casi todo tipo de rubro. Pexels

Toptal

Quienes ya cuentan con una buena trayectoria profesional pueden considerar Toptal, una red enfocada en freelancers altamente calificados. Ahí se buscan desarrolladores, diseñadores, especialistas en marketing y finanzas, gerentes de producto y responsables de proyectos. Su proceso está orientado a perfiles de alto nivel y los sueldos son mejores que en páginas más generales.

Remote.co

Remote.co cuenta con oportunidades laborales flexibles de empresas internacionales y está orientada exclusivamente al trabajo remoto. Entre sus categorías principales hay puestos en desarrollo, ventas, marketing y otras profesiones que permiten hacer tareas desde casa para compañías internacionales.

Working Nomads

Esta página está pensada para profesionales que quieren trabajar desde cualquier lugar. Working Nomads publica búsquedas nuevas todos los días en áreas como desarrollo, administración, diseño, ventas y marketing. Las opciones incluyen tanto proyectos temporales como puestos regulares, por lo que hay que prestar atención a ese detalle antes de postularse.

Guru

Guru está enfocada principalmente en freelancers y reúne proyectos de clientes de todas partes del mundo en distintas categorías. Tanto diseñadores gráficos como desarrolladores de software y otros profesionales pueden publicar sus perfiles, negociar condiciones y establecer sus propias tarifas en dólares.

Hubstaff Talent

La última alternativa es Hubstaff Talent, que conecta directamente empresas con trabajadores independientes y agencias. Su oferta se orienta en tecnología, soporte, ventas y marketing. El sistema permite buscar compañías internacionales interesadas en contratar profesionales de cualquier país.

Más allá de la plataforma elegida, para aplicar es fundamental mantener el CV actualizado, mejorar el nivel de inglés y revisar cuidadosamente las condiciones del sueldo. También es necesario considerar la diferencia horaria con el país de la empresa, ya que algunos empleadores exigen coincidir durante determinadas horas de la jornada laboral.