Wall Street se hunde por malos datos de la economía de EEUU y un balance de Palantir con gusto a poco

A eso se le suma la prolongación del shutdown en el gobierno de EEUU y los últimos comentarios de distintos miembros de la Reserva Federal, que generan dudas respecto a la decisión del organismo en diciembre.

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, tras un arranque de semana positivo . Los malos datos del sector manufacturero norteamericano que se conocieron ayer, sumado a un balance trimestral de Palantir que decepcionó a los inversores, generaron incertidumbre en las operaciones del 'premarket' .

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,99% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 0,71%.

Esta jornada se conocerán los resultados trimestrales de AMD , uno de los jugadores más importantes en el mercado de semiconductores y que recientemente firmó un acuerdo con OpenAI .

En la previa, las acciones con mayores subas son Henry Schein (+7,6%), Incyte Corporation (+1,4%) y Clorox Co (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Archer-Daniels-Mid (-7,6%) y Palantir (-6,4%).

Palantir cae con fuerza en el premarket luego de que la presentación de su balance trimestral no lograra impresionar a los inversores , incluso después de que la empresa elevara sus previsiones de ingresos anuales y superara las estimaciones de los analistas para las ventas del tercer trimestre.

Hasta ayer, las acciones de la empresa subían más de un 150% en lo que va de año, cerrando a un precio récord de u$s207,18.

Por su parte, ayer se conoció que el PMI manufacturero de ISM se ubicó en 48,7 puntos en octubre (zona de contracción), por debajo del 49,5 esperado y del 49,1 del mes previo. De esta manera, el índice acumula ocho meses por debajo de los 50 puntos, es decir, de la zona de expansión.

"Otra pequeña alerta dentro del sector industrial", plantearon desde Porfolio Personal Inversores (PPI). De manera similar, desde Hang Seng Bank (HSB) argumentaron que "los datos ponen de relieve la persistente tensión empresarial en medio de la débil demanda, los cambios en la cadena de suministro y los riesgos arancelarios".

mercados bolsas acciones nyse.jpg El shutdown del gobierno de EEUU sigue frenando la publicación de datos oficiales.

El shutdown, los datos de empleo y la Fed suman incertidumbre

A su vez, desde HSB plantearon que "los mercados ahora sopesan las posibles consecuencias del cierre del gobierno" de EEUU, que ya lleva 35 días al hilo, números récord. Pese a esto, el presidente de EEUU, Donald Trump, le quitó peso al asunto y aseguró que "no se dejará extorsionar" por los demócratas.

Por su parte, desde PPI remarcaron las "distintas visiones en el Board de la Reserva Federal" de cara a la reunión de diciembre. Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, comentó durante una entrevista que se encuentra más preocupado por la inflación que por el empleo, y que está a la espera de nuevos datos antes de decidir qué posición mantendrá durante la reunión de diciembre.

Por su parte, Lisa Cook, gobernadora del organismo, sostuvo que el riesgo de un mayor deterioro en el mercado laboral es más alto que el de un repunte inflacionario. Aun así, evitó respaldar explícitamente un recorte para la última reunión del año.

Este martes se debería conocer el informe de ofertas de empleo, un dato publicado por el Departamento de Estadísticas Laborales. Sin embargo, su difusión no está confirmado debido a que es uno de los organismos paralizados por el shutdown.

Las bolsas en Asia y Europa

En el resto del mundo, la situación tambipen es bajista. En Europa, el Euro Stoxx cae 1,22%. A nivel local, el DAX alemán retrocede 1,27% y el CAC francés 1,14%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido desciende 0,56%.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,79%, la bolsa de Shanghái cayó 0,41% en China. Mientras, el Nikkei 225 japonés se contrajo 1,60% y el Kospi surcoreano se desplomó 2,37%.