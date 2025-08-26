El dólar blue sumó su séptima jornada sin bajas y terminó casi $10 arriba del oficial mayorista

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue sumó su séptima jornada sin bajas. De este modo, terminó casi $10 por encima del oficial mayorista, aunque por debajo del minorista.

El informal cerró sin cambios, a $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Debido a la caída del mayorista hasta los $1.356, la brecha con esta cotización se elevó levemente, desde el 0,2% hasta el 0,6%.

Asimismo, el precio del "billete verde" en el Banco Nación cerró estable, en $1.370, mientras que el promedio en bancos marcó un valor de $1.377,12, de acuerdo a información oficial del Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar bajó $5,50 hasta los $1.356,50.

El dólar MEP opera a $1.358,04 y la brecha con el oficial vuelve a terreno positivo en torno al 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 26 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,06, y tras la baja del mayorista la brecha vuelve al a terreno positivo en torno al 0,4%:

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 26 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 26 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.363,37, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 26 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.526, según Binance.