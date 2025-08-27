SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue continúa sin mostrar señales a la baja.

Depositphotos

El dólar blue se mantuvo en $1.345 para la compra y a $1.365 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Por la baja del mayorista la brecha se amplió al 0,6%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 27 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar bajó $5,50 hasta los $1.356,50.

Informate más

Valor del MEP hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar MEP opera a $1.358,04 y la brecha con el oficial vuelve a terreno positivo en torno al 0,2%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.361,06, y tras la baja del mayorista la brecha vuelve al a terreno positivo en torno al 0,4%:

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.781.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.363,37, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.526, según Binance.

