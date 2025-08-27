El dólar oficial cotizó a $1.335 para la compra y a $1.377,12 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete se mantuvo a $1.330 para la compra y $1.370 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de agosto
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
-
-
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.365, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 27 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar baja $5,5 hasta los $1.356,5.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 27 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.365 y la brecha con el oficial es de 0,6%.
Valor del MEP hoy, miércoles 27 de agosto
El dólar MEP opera a $1.352,46 y la brecha con el oficial cae en terreno negativo.
Valor del dólar CCL hoy, miércoles 27 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.354,94, y pese la baja del mayorista la brecha es negativa.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 27 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.781.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 27 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.363,20, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 27 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.217, según Binance.
- Temas
- Dólar
- reservas del BCRA
- BCRA
