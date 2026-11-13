Dólar, reservas, o crecimiento: el "trilema" que enfrenta el Gobierno en 2027 y los posibles escenarios que se vienen

En la city advierten que, con las condiciones actuales, el Gobierno solo puede cumplir dos de las tres metas. Las próximas cosechas y la disponibilidad de financiamiento externo serán claves.

El Gobierno enfrenta un "trilema" económico de cara a las elecciones de 2027. En el mercado advierten que, con los recursos actuales, solo puede cumplir dos de sus tres objetivos centrales: sostener el dólar para desinflar, acumular reservas y reactivar la economía. Ante esto, una consultora planteó tres escenarios posibles de cara al año que viene. En el más optimista hay una dependencia de una cosecha récord y del respaldo financiero externo. Paralelamente, el escenario base proyecta una estabilidad nominal pero en recesión, y en el peor se rompe el ancla cambiaria, lo que dispararía el gasto por intereses de deuda y revertiría el proceso de desinflación.

Según un informe de la consultora Zentrix , el Gobierno necesita sostener el dólar para que baje la inflación, acumular reservas para pagar la deuda y reactivar para recaudar y llegar mejor a la elección, pero con los recursos actuales puede cumplir solo dos de esos objetivos. "Dólar y reservas exigen tasas altas y recesión; dólar y reactivación exigen vender reservas; reservas y reactivación exigen un dólar más alto y más inflación. Solo dos variables pueden aflojar la restricción sin resignar ningún objetivo: la cosecha y el respaldo externo ", explicaron.

Consultado por Ámbito, Eric Paniagua , socio de PX Capital , coincidió con el diagnóstico. "El Gobierno necesita dólares estables, acumular reservas y recuperar el crecimiento, pero hoy esos tres objetivos compiten entre sí" , expresó y amplió: "La cosecha y el financiamiento externo pueden darle margen para compatibilizarlos en 2027, pero no resuelven el problema estructural. El verdadero desafío es crecer sin volver a chocar con la restricción externa. Mantener el dólar quieto y bajar la inflación es importante, pero si eso se consigue a costa de postergar la recuperación económica, la estabilidad termina siendo incompleta".

También en charla con este medio, el economista Federico Gluistein analizó por qué las tres variables no pueden coexistir en este sistema económico actual. " Hoy el Gobierno se enamoró del dólar barato, eso le permitió acumular reservas, pero no crecer. La economía hoy se basa en cuatro o cinco sectores: energía, minería, agroexportación e intermediación financiera, no mucho más. Para poder crecer necesitás salir de este esquema. El Gobierno no va a salir del dólar quieto, porque eso le permite aminorar la inflación, pero un dólar tan quieto no es competitivo y por lo tanto te termina afectando el resto de la economía", aseguró.

De cara a 2027, este experto pronosticó que podríamos llegar a acumular, en estas condiciones actuales de precios, entre u$s5.000 y u$s7.000 millones más por exportaciones. " Eso te permite crecer por lo menos entre 1,5 y 2 puntos, que es lo que el Gobierno necesita para poder salir de la recesión en la que está hoy y de la cual no puede salir", determinó.

Pero Gluistein también compartió la idea de que dependés de algunas variables para que eso ocurra, como por ejemplo El Niño y y los precios internacionales altos. Si bien no se animó a asegurarlo, soslayó que "hay una potencialidad bastante extraordinaria que tiene que ver con un contexto internacional que podría ser ligeramente favorable".

"Pero hoy por hoy sí o sí tenés que bajar algún objetivo para que los otros dos se den en simultáneo. Después, creo que el Gobierno hoy, más que acumular reservas, tiene que pensar cómo, en un contexto electoral, evitar que haya un corrimiento de cartera fuerte hacia el dólar. Me parece que una de las cosas que más vamos a empezar a ver es un aligeramiento. Es decir, no se moverían del todo del dólar quieto, aunque se deslizaría ligeramente y con eso podríamos llegar a ver una mejora mayor de algunos sectores que acompañen un crecimiento más sostenido", concluyó.

Los tres escenarios posibles: no se resignan objetivos, sigue el ancla con recesión o se esfuma el ancla

Según Zentrix, el escenario optimista para 2027 es aquel que no requiere resignar ninguna de las tres patas del trilema: dólar, reservas y crecimiento. Pero para que suceda se necesita si o si una cosecha buena o récord que liquide fuerte entre abril y junio, la refinanciación de los organismos internacionales y un swap disponible sin restricciones pese al nuevo Congreso estadounidense.

"En ese caso, el Banco Central sigue comprando divisas, el Tesoro renueva más del 100% de sus vencimientos, el dólar se mantiene lejos del techo de la banda y la inflación sigue cediendo. Las señales serían un riesgo país por debajo de 700 puntos, compras de dólares de las personas menores a u$s2.500 millones mensuales, una brecha cambiaria inferior al 5% y un IVA que vuelva a crecer en términos reales", explicaron los expertos.

En este escenario, la actividad se recupera por el agro y la energía, pero el empleo y el salario lo hacen con rezago: el Gobierno llegaría a octubre con la macroeconomía ordenada y los ingresos todavía atrasados. "Dos indicadores ya están en su zona: el dólar tendría que subir un 26,5% para tocar el techo y la deuda en pesos se renueva al 107%. Los dos decisivos, la cosecha y la postura de Washington, recién se conocerán en 2027", ampliaron.

En el segundo escenario, se prolongan las tendencias actuales. Esto implica que el riesgo país siga elevado, dentro del rango de 800 a 1.000; la brecha con el contado con liquidación en 8,6%; el IVA del consumo interno con una caída real del 1,7%, y compras de dólares de las familias que promedian u$s3.074 millones mensuales en el año. Este panorama contempla una cosecha "normal" y swap con EEUU "bajo revisión".

"El Gobierno prioriza el dólar y los pagos, sube las tasas para frenar la dolarización, cubre vencimientos con depósitos del Tesoro y compras al Banco Central y recorta gasto para cumplir el artículo 1° del presupuesto. La señal de alerta sería un dólar que se acerca al techo de la banda con el Banco Central vendiendo, y licitaciones que renuevan cerca del 100% a tasas crecientes", agregan.

En este escenario, la inflación queda contenida, pero el crédito se encarece, sube la morosidad, la actividad se estanca y la recaudación vuelve a caer. En conclusión: se llega a la elección con estabilidad nominal y recesión.

El último escenario posible es el peor: se rompe el ancla. Al respecto, desde Zentrix explicaron que esta situación se activa si el Congreso estadounidense restringe el uso del Fondo de Estabilización, si el FMI objeta el incumplimiento de las metas de reservas o si las encuestas anticipan un resultado incierto de las elecciones y se dispara la demanda de dólares.

"Es el escenario más complejo porque no avanza de forma gradual: las corridas cambiarias se alimentan solas. Si los ahorristas anticipan una devaluación, compran dólares antes, eso drena reservas y vuelve más probable la devaluación que temían. Por eso el paso del escenario 2 al 3 puede darse de un día para el otro", advierten los expertos.

Existe el antecedente del 2019 pero, en esta oportunidad, la banda le da al dólar margen para subir un 26,5% antes de que el Banco Central tenga que intervenir, de modo que parte de la presión podría absorberse por precio y no por reservas. "El costo se pagaría por otro lado. Con salarios que todavía no recuperan el nivel de noviembre de 2023, una suba de esa magnitud se trasladaría a la inflación y reduciría el ingreso real y el consumo, lo que golpearía de nuevo al IVA y, por el artículo 1° del presupuesto, obligaría a nuevos recortes", advierten.

Además, como el 90,6% de los intereses está en moneda extranjera, por cada cada 10% de devaluación se suman $1,7 billones de gasto. "Y si las reservas no alcanzan, el dólar supera el techo de la banda o cambia el régimen, la inflación se acelera y revierte el principal logro del programa, y la recaudación cae en términos reales", sentenciaron.