El empleo asalariado privado sumó 15 meses seguidos en baja, mientras el monotributo anotó su mayor alza en dos años

Los datos del SIPA correspondientes a agosto volvieron a reflejar la precarización del mercado de trabajo. Los salarios reales repuntaron, pero se mantuvieron en un nivel muy bajo.

La precarización del mercado de trabajo no se detuvo en agosto, según los flamantes datos publicados por la Secretaría de Trabajo. Mientras el empleo asalariado privado acumuló 15 meses consecutivos en baja , la cantidad de monotributistas arrojó su mayor crecimiento en dos años.

La información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) reflejó que, en el octavo mes del año, se perdieron 13.600 puestos de trabajo asalariado. De ese total, 7.600 correspondieron al sector privado, 5.400 al público y 600 al segmento de casas particulares.

En el sector privado el deterioro no encuentra piso, ya que desde junio de 2025 que el empleo no para de caer. Durante ese lapso se destruyeron 168.400 fuentes laborales, que ascienden a 183.400 si se agregan los otros dos componentes mencionados. Asimismo, desde que asumió Javier Milei ya son 386.200 los puestos de trabajo asalariado suprimidos.

Luis Campos , Investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, remarcó que "esta fase de destrucción ya superó con creces el retroceso del primer semestre de 2024 ". "En algún momento el deterioro del empleo formal va a frenar, la caída no puede ser indefinida. La magnitud de este retroceso todavía está por verse. Mientras tanto, el costo social no para de crecer ", acotó.

A nivel sectorial, la industria y el comercio siguen explicando la mayor parte del declive. "La situación de la industria es dramática. Van 22 meses consecutivos de deterioro del empleo formal. En los últimos tres años se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, una caída superior al 8%", plasmó Campos.

Fuente: Luis Campos @luiscampos76.

El empleo asalariado en caída libre, mientras crece el monotributo y la informalidad

Los números del SIPA muestran que el empleo registrado solo crece en forma de monotributo. En agosto se observaron 19.000 nuevos monotributistas, lo cual significó el incremento más alto desde agosto de 2024.

El crecimiento acumulado de la era Milei asciende a 201.189 trabajadores, una cifra que no llega a compensar la caída de los asalariados. Vale remarcar que otros muchos trabajadores que pierden su empleo formal pasan a la informalidad, algo que el SIPA no refleja, pero que sí lo busca reflejar las estadísticas del INDEC.

Los últimos datos del organismo, correspondientes al segundo trimestre de 2026, indicaron un alza anual de 265.000 personas en el empleo total, cifra traccionada por un salto de 348.000 en los trabajadores informales. De ese total, apenas 1.000 fueron asalariados sin aportes a la seguridad social. Los otros 347.000 fueron trabajadores autónomos informales: 316.000 cuentapropistas y 31.000 patrones.

La mayor informalidad entre los cuentapropistas fue el principal origen del crecimiento en la tasa de informalidad total del mercado de trabajo argentino, que pasó desde el 43% al 45% en un año. Un informe de Roxana Maurizio y Tomás Álvarez Kuhnle, investigadores de la UBA, exhibieron que la informalidad incide con mayor énfasis en los jóvenes y particularmente en dos sectores de la economía: la construcción y el empleo doméstico.

"Las consecuencias se miden en el bolsillo. Un asalariado informal gana, en promedio, un 34% menos que uno formal con las mismas características: si el formal cobra $100.000, el informal cobra $66.000. Entre el 20% de asalariados que menos gana, 8 de cada 10 trabajan sin estar registrados. Y más de uno de cada tres trabajadores informales (35%) vive en un hogar pobre, contra 10% entre los formales. Tener un empleo no es, en Argentina, un reaseguro contra la pobreza", subrayaron los especialistas.

Los salarios reales repuntaron en agosto, aunque siguen en un nivel muy bajo

Por otra parte, del informe del SIPA se desprendió que los salarios reales de los asalariados en el sector privado repuntó un 1,6% en agosto. SI bien se trató de la mejora más significativa en 14 meses, el nivel de los ingresos sigue por debajo de los registrados entre junio de 2025 y febrero de 2026.

Además, Campos graficó que "la mitad de los asalariados registrados del sector privado cobró en mano menos de $1.445.482", cuando el costo de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia, que determina la línea de pobreza, fue en agosto de $1.605.497 (para octubre ya rozó los $1.700.000, según lo informado por el INDEC este jueves). Lo que hace esta comparación no es más que reforzar el escenario de trabajadores pobres que caracteriza a la economía doméstica desde hace ya un tiempo.

La Secretaría de Trabajo expuso, además, la desigualdad en los salarios de los trabajadores registrados. En concreto, detalló que "los puestos de trabajo correspondientes a los deciles de menores y medios ingresos registraron (entre marzo de 2025 y septiembre de 2026) un deterioro de su poder de compra, mientras que los dos deciles superiores lograron sostenerlo".

"La simultaneidad temporal entre la contracción del empleo asalariado y el deterioro de las remuneraciones reales pone en evidencia las posibles relaciones entre ambos fenómenos. Por un lado, la merma salarial podría constituir un determinante en la reducción de puestos de trabajo al restringir, en cierta medida, el consumo de los bienes y servicios elaborados por los sectores más afectados en términos de empleo (dado que el consumo interno total no cayó). Asimismo, la pérdida de poder adquisitivo podría ser el resultado de las dificultades que enfrentan dichos sectores para sostener los ingresos frente a escenarios desafiantes en materia de actividad y rentabilidad", sostuvieron. Aun así, marcaron su optimismo a partir de las mejoras observadas en agosto y septiembre (datos provisorios).