Lo que se dice en las mesas: el mercado empieza a ver el 2027 como un escenario a todo o nada

Mientras León XIV celebraba su última misa en suelo argentino, en Luján, al cierre de un encuentro reservado entre economistas, gestores e inversores quedó claro que el escenario que esperan afrontar el próximo año es dual, casi un 50/50, entre el cielo y el infierno. De ahí, la abrupta escalada del riesgo país a niveles (+900 puntos) que tabican la ventana de acceso a los mercados voluntarios de deuda, complicando el programa financiero 2027.

En este punto, la discusión sobre si Washington apoyará o no a Javier Milei como lo hizo en 2025 sigue abierta. Sin embargo, se percibe menos desazón en este tema, luego del revés electoral de Donald Trump , porque se especula que los palos en la rueda que pueda poner el Congreso de EEUU no impedirán que el presidente republicano de señales de apoyo para con su amigo sudamericano. Es que a la hora de evaluar realmente la bazuca cambiaria de Milei, el mercado la sigue recalculando a la vista que hoy no hay chance si la dolarización se espiraliza.

Diversas proyecciones privadas sobre el poder de fuego del Gobierno para las elecciones 2027 dan cuenta que estimando un mundo de pesos dolarizables en torno a los u$170.000 millones, contemplando depósitos en pesos, efectivo en poder de la gente y los títulos públicos en pesos que vencen antes de las elecciones, se podría esperar que en función de la experiencia histórica el monto dolarizable giraría en torno a los u$s60.000 millones. Sobre esa masa de dinero es esbozan alternativas de: una corrida tranquila, una más tensionada, y el peor de los escenarios, una flor de corrida. Los dos primeros escenarios el Gobierno los puede afrontar con lo que hay más nuevas compras del BCRA por los u$s7.000 millones anunciados y vendiendo contratos de futuros. Pero para bancar una dolarización más agresiva se precisa el swap chino y el estadounidense. De ahí el interés por dilucidar qué hará Trump y Bessent con Milei en 2027 .

Esto es solo una parte de la historia que ven los inversores. Ocurre, que como se delineó en una reunión trasatlántica, ya nadie proyecta más de dos escenarios para 2027. O Argentina renueva los votos del rumbo libertario o da un giro de 180 grados. Uno de los expositores lo ilustró en una especie de bifurcación, directo al paraíso o al infierno. Si bien le dan apenas un poquito más de chances al mantenimiento del rumbo, las apuestas están casi empatadas. Lo que explica parte de lo que se estuvo viendo en el mercado de bonos públicos. Hasta hace poco, la mayoría pensaba en un escenario base de reelección con una alta chance, otro optimista o boom, de baja probabilidad y el pesimista, también de baja ocurrencia. Hoy no solo se descarta el escenario súper-optimista, sino que el pesimista se fagocitó al del boom y se comió parte del base, casi emparejando la balanza, que aún la ven levemente inclinada al base, quizás, por intereses propios o descartando la marcha atrás. A esta altura se pensaba ya que estaría despejado el vencimiento de u$s4.500 millones de enero 2027 de Bonares y Globales, pero persisten las dudas, más por lo que vence a lo largo del próximo año.

En una gestora, evaluaron junto a clientes corporativos qué hacer y concluyeron que en el frente cambiario no se anticipaba gran volatilidad en los próximos meses, aunque la curva en pesos todavía no descuenta una desinflación más rápida ni una baja del riesgo país. Hasta fin de año el estratega recomendó renta fija de corto plazo, para evitar la volatilidad de fines de diciembre, con algunas oportunidades en bonos duales que ajustan por TAMAR o inflación.

Todos los escuetos encuentros entre gente del mercado, ya que muchos aprovecharon para tomarse unos días, estuvieron matizados por el affaire del CEO de Nvidia, casi una novela rosa con ingredientes de policial negro y espionaje y, obviamente, las experiencias vividas con la visita papal. Amén de la tónica económica y financiera, el análisis político casi copó la parada.

El Futuro de la administración de Donald Trump pende del resultado de las elecciones de mediotérmino, el próximo 3 de noviembre. Javier Milei reza para que nada cambie, o al menos se trate solo de una leve derrota en Diputados. En el medio, los inversores, que enfrentan panoramas de ganancia y ruina (generado con IA).

¿Qué se escuchó en materia política?

Se pondera que Milei llegue al cierre del tercer año de mandato, si bien debilitado y con magros indicadores económicos, pero sin crisis terminal. Se intensifica el debate interno del Gobierno sobre el programa económico, donde un ala más política pide señales e intervenir para reactivar, pero manteniendo el equilibrio fiscal y otra ala más dogmática liderada por Milei y Sturzenegger no quieren tocar nada. En el medio, el “Toto” Caputo, más desgastado, arbitrando entre ambos bandos, se pasó de la línea ortodoxa a reconocer preocupación sobre la actividad puertas afuera y acercando una que otra propuesta que apenas pasan el filtro de Milei. A todo esto, la interna entre Karina Milei y el asesor Santiago Caputo se fue trasladando hacia el Toto y Karina y los Menem, más otra que tiene a Diego Santilli como adversario. Mucha atención sobre la senadora Patricia Bullrich, que sigue presionando lo que no solo hace ruido hacia adentro del Gobierno sino también hacia afuera con los aliados. Nuevamente el 30/33% es el umbral crítico para ser competitivo en las elecciones y ese es el número a mirar en los próximos sondeos, por más que las encuestas carezcan de mucha efectividad, pero crean clima.

Todo este contexto paraliza al Congreso ya que el desorden interno oficialista dificulta la aprobación de proyectos importantes, y el PRO, el radicalismo y los gobernadores encuentran dificultades para negociar con un oficialismo que no logra ordenar sus propias posiciones. La pregunta que más trasladan los inversores extranjeros es si con la estabilidad (una inflación mensual del 2%) alcanza para seducir a la gente, y si ya no es así es Milei el adecuado para impulsar una segunda etapa de crecimiento o ya su cucarda es haber reordenado la macro.

Está claro, según reconocen en el exterior, que el haber adelantado el debate electoral y el fantasma del kirchnerismo le jugó en contra y los mercados se lo hicieron saber castigando a los bonos soberanos, al inyectar más incertidumbre. Es que afuera contemplaban la segura reelección de Milei y ahora ven que habrá una fuerte polarización, sin saber aún entre quienes, y ya un segundo mandato libertario no está garantizado. Si bien algunos consideran que la venta de bonos argentinos ha sido un poco exagerada, todos coinciden que para entrar de nuevo hay tiempo. Hoy por hoy, explican los politólogos locales que el electorado está dividido siempre en tres tercios: oficialista, opositor y un intermedio heterogéneo (donde anidan antiguos votantes de Milei hoy desencantados). Y hoy no hay ninguna alternativa que logre representar a ese electorado intermedio.

A la hora de hablar de la oposición, las miradas fluyen hacia el gobernador bonaerense que debe decidir si acuerda con Cristina o intenta construir una candidatura más amplia y diferenciada, disfrazándose de peronista no kirchenerista. Mientras que, en el caso de la propia tropa, las preguntas sobre Bullrich se zanjan explicando que el distanciamiento creciente de Milei comenzó como una estrategia quizás pactada para retener votantes moderados, pero evolucionó hacia una autonomía mayor. Sus últimas declaraciones y movimientos políticos sugieren que contempla competir en 2027 si Milei pierde competitividad. Por eso busca consolidar un espacio político y legislativo capaz de representar la continuidad del cambio económico sin depender exclusivamente de Milei, pero no está claro que pueda despegarse de la imagen deteriorada del Gobierno ni que disponga de una estructura partidaria adecuada.

Para los que pregonan un “Mileismo sin Milei”, un conocido visitante a Olivos, recordó el lema de los ’60 en la elección para gobernadores de 1962 que por los resultados de la provincia de Buenos Aires implicaron el derrocamiento del presidente Arturo Frondizi, cuando se acuñó la expresión “Peronismo sin Perón”. Claro a brillante idea excepto para Perón. Aconsejó no tomar decisiones de inversión en base a estos cantos de sirena, porque salvo un cisne negro Milei es el candidato obvio para encabezar la lista del oficialismo. Igual hoy es muy temprano para mostrar las cartas. Hay que esperar a mediados del 2027.