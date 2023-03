Dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: a cuánto operan este jueves 9 de marzo

Live Blog Post

FMI: al final, Argentina no pudo ahorrarse unos u$s10.000 millones

Ya es definitivo. El Board del Fondo Monetario Internacional (FMI) votó el martes último no reducir los sobregiros y las tasas de interés que aplica el organismo para los países miembros que están dentro de los programas de crédito vigentes y que no tienen un buen cumplimiento (anterior o posterior). Obviamente, Argentina entra en la lista casi en primer lugar de morosos recurrentes; con lo cual, según la línea editorial del acuerdo de Facilidades Extendidas vigente cerrado el 25 de marzo del año pasado, el país no podrá ahorrarse unos u$s10.000 millones, equivalentes a la aplicación de esos sobrecargos sobre el monto adeudado. Los intereses que ahora quedarán vigentes para el cronograma de pagos comprometido, se ubicarán en el 6,5% anual (y no en el 3,5% que marca la tasa base actual del organismo).