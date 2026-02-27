Supervielle ya permite depositar los dólares del colchón y generar rendimientos en moneda extranjera

La entidad se suma al nuevo esquema fiscal y habilitó depósitos en moneda extranjera con opciones de inversión para captar ahorros que ingresen al sistema financiero formal.

En el marco de la puesta en marcha del nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno, el Banco Supervielle habilitó el depósito de dólares bajo la Ley de Inocencia Fiscal y sumó alternativas para que los clientes puedan generar rendimientos en moneda extranjera sin necesidad de presentar documentación respaldatoria.

La entidad ofrece actualmente dos instrumentos en dólares: una cuenta remunerada con una tasa del 2% TNA y un plazo fijo a 365 días que paga 5% TNA , opciones que apuntan a captar parte de los fondos que comienzan a ingresar al sistema financiero tras la reglamentación oficial.

Con solo contar con una cuenta en el banco, los clientes pueden depositar sus dólares y comenzar a obtener rendimiento, combinando simplicidad operativa y alternativas de inversión dentro del circuito formal.

El Gobierno reglamentó el lunes 9 de febrero la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre, a través del Decreto 93/2026 , que activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefinió los criterios de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El nuevo esquema establece que el organismo solo podrá controlar ingresos declarados y deducciones admitidas, dejando excluida la variación patrimonial, los consumos personales y los depósitos bancarios. Según la interpretación oficial, si el contribuyente presenta y paga el impuesto en tiempo y forma, se activa un “tapón fiscal” que impide la revisión administrativa y penal de períodos anteriores.

El régimen es voluntario y alcanza a personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, quedando afuera los grandes contribuyentes. Además, el decreto precisó que los fondos no declarados deberán ingresar al sistema financiero para operar dentro del esquema, salvo en el caso de compra de inmuebles, que podrá seguir realizándose en efectivo.

Desde el Ministerio de Economía estiman que existen cerca de u$s170.000 millones fuera del sistema formal, y confían en que la nueva normativa incentive su bancarización.

Depósitos en efectivo: qué permite la normativa vigente

En paralelo, el Banco Central y la UIF aclararon que el régimen de prevención de lavado de activos no prohíbe los depósitos en efectivo, cualquiera sea su monto, ni exige solicitar información sobre el origen de los fondos “en línea de caja” como condición para aceptar un depósito.

La obligación de identificación del depositante y del titular de la cuenta solo rige cuando el monto supera los 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Con el salario mínimo actual de $346.800, el umbral equivale a $13,87 millones, es decir, alrededor de u$s9.770 al tipo de cambio oficial.

Los organismos remarcaron que el análisis debe realizarse bajo un Enfoque Basado en Riesgo (EBR), considerando el perfil del cliente, la razonabilidad económica de la operación y la existencia de indicadores de alerta. La aclaración apunta a evitar prácticas que, en los hechos, desincentiven la bancarización de dólares que permanecen fuera del sistema financiero formal.