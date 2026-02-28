Tesla en caída: porqué la empresa enfrenta dificultades en Europa

Mientras que el mercado de autos eléctricos continua creciendo, las ventas de la marca estadounidense disminuyeron con respeto a 2025.

Tesla sufrió una reducción en ventas en un contexto de gran competencia en el mercado automovilístico.

Tesla enfrentó en enero de 2026 una caída significativa en sus ventas en Europa , a pesar de que el mercado automovilístico general y el segmento de vehículos eléctricos (BEV) continuaron creciendo en el continente.

Las ventas de la empresa en el continente cayeron un 17% interanual , mientras que el mercado de eléctricos creció. Este descenso prolongado refleja un desafío para la marca en un mercado cada vez más competitivo, donde otras automotrices están captando una mayor porción de la demanda.

Datos oficiales de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) muestran que Tesla registró 8.075 vehículos vendidos en Europa en enero de 2026 , frente a 9.733 unidades en enero del año anterior. Esta caída se da incluso cuando el mercado automotor europeo sigue expandiéndose y avanzando hacia la electrificación.

La disminución de ventas incluye los países miembros de la Unión Europea (UE), el Reino Unido , y los estados asociados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), como Noruega y Suiza . La cuota de mercado de Tesla también se redujo, pasando de alrededor de 1% a 0,8% , lo que refleja una posición más débil en el panorama automotriz europeo.

Además, mientras las ventas de Tesla cayeron, el mercado global de coches eléctricos de batería creció cerca de 13,9% , con un total de cerca de 189.000 nuevos BEV registrados en la región durante enero. Esto sugiere que la caída de Tesla no se debe a una contracción del mercado de eléctricos, sino a una pérdida de competitividad relativa frente a otros fabricantes.

Por qué la caída de Tesla es relevante

La reducción de ventas continuó marcando el decimotercer mes consecutivo de cifras a la baja para Tesla en Europa, poniendo en evidencia que el fabricante no está logrando traducir su presencia habitual en el mercado en crecimiento de vehículos eléctricos.

Este descenso también se da en el contexto de una industria donde otras marcas, especialmente fabricantes chinos como BYD, han registrado aumentos significativos en sus matriculaciones, atrayendo a los consumidores europeos con una oferta más amplia o competitiva en precios.

Qué significa para Tesla y los compradores

La baja de ventas de Tesla no significa que la transición hacia los vehículos eléctricos se detenga en Europa, sino que la compañía enfrenta mayor competencia, cambios en las preferencias de compra y desafíos para consolidar su cuota de mercado tradicional en el continente.

Esta situación puede influir en cómo Tesla planifica sus estrategias de producción, precios y modelos disponibles en la región, especialmente frente a rivales que están ganando terreno cada vez más rápido.