ANSES advirtió que un grupo de jubilados deja de cobrar el bono de $70.000 en marzo 2026

El organismo oficializó el pago de un bono extraordinario para marzo, pero quienes tienen ingresos por encima del mínimo recibirán un monto proporcional.

El beneficio extraordinario fue ratificado mediante el Decreto 109/2026 y se liquidará junto con los haberes de marzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que el bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados seguirá vigente en marzo de 2026 , pero no todos los beneficiarios lo cobrarán en su totalidad.

Mediante el Decreto 109/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ratificó la continuidad del refuerzo para personas con ingresos más bajos del sistema previsional, aunque estableció condiciones y topes que determinan quién accede al monto completo.

Con la actualización por movilidad atada al índice de precios, las prestaciones previsionales se ajustan automáticamente para marzo. Según el último dato oficial:

El bono se liquida junto con la prestación mensual de manera automática sin necesidad de trámites adicionales.

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $365.680,70.

Titulares de pensiones no contributivas reciben la suma proporcional que los ubica por debajo del mínimo con bono incluido.

La jubilación mínima supera los $369.000 y con el bono completo puede llegar a cerca de $439.600 .

El refuerzo de hasta $70.000 se concede en su totalidad a quienes perciben haberes iguales o inferiores al mínimo previsional garantizado , como jubilados con el haber más bajo, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la PUAM.

En cambio, quienes tienen ingresos superiores al mínimo reciben un monto proporcional hasta completar el tope, que resulta de sumar la jubilación mínima más el bono (el equivalente a alrededor de $439.000 en marzo).

Esto implica que un grupo de jubilados con haberes altos queda excluido del bono completo, ya que su ingreso base supera el límite establecido.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de marzo 2026

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados se organiza por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), como cada mes.

Inicio de pago (haberes mínimos y PNC): entre el 9 y 20 de marzo, según DNI.

Pagos para quienes superan el mínimo: entre el 23 y 30 de marzo.

Las fechas exactas se publican oficialmente en los primeros días del mes y se acreditan automáticamente en la cuenta registrada por cada titular.