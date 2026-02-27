Dólar en calma, inflación persistente y tasas bajo la lupa: los pronósticos de los economistas para marzo

Con precios recalentados, proximidad de la cosecha gruesa y el programa monetario bajo la lupa, la city traza sus perspectivas para el próximo mes.

A pocos días de que termine febrero, y a pesar de que aún no se conocen algunos datos clave, como el índice de precios al consumidor del mes , entre los economistas se espera que el cierre del primer trimestre del año esté marcado por una inflación persistente , e incluso mayor a la que esperan para este mes. A eso se le suma que no descartan movimientos puntuales en las tasas en pesos en marzo pese a los últimos movimientos del equipo económico. Sin embargo, también se espera que la tranquilidad en el dólar se prolongue, debido a la liquidación de la cosecha gruesa.

El analista de Econoviews , Alejandro Giacoia , explicó a Ámbito que "marzo es un mes en que la inflación tiene estacionalidad alta", producto del inicio del ciclo lectivo. " Debe haber aumentos en educación que te ponen un poquito de presión y también se espera que haya algo de aumentos regulados". Y ahondó: "Me parece que la inflación de marzo va a terminar siendo algo similar a la de febrero , quizás alguna décima más, pero va a estar en línea con los números que venimos viendo, algo más o menos en torno al 2,5% ".

Por su parte, el economista de ACM , Francisco Ritorto , comentó a este medio que su escenario base " es un febrero más calmo que enero, en torno a 2,5% , mientras que marzo suele ser estacionalmente más alto por educación (cuotas escolares) y algunos regulados". Por eso, afirmó que estará "más cerca de 3%" . De todas maneras, afirmó que "aun con ese rebote", mantienen "la idea de una desinflación gradual a partir de este mes" y remarcaron que "es un proceso no necesariamente lineal" .

En lo referido al comportamiento de la curva en pesos, Ritorto comentó que " la última licitación sugiere que el Tesoro busca evitar convalidar niveles demasiado altos , y eso se reflejó en una baja en el tramo corto ". Hacia adelante, consideró que existe margen para "tasas algo más bajas", aunque con " movimientos puntuales según la liquidez y cómo salgan las licitaciones".

Por su parte, el consultor Federico Glustein afirmó a Ámbito que tras la último licitación, el BCRA "le puso un cierto techo a las tasas". Y desarrolló: "Lo que uno ve es una tasa que llegó a operar en términos del 50% en caución, y en un promedio del 41%, es una tasa que a corto plazo es alta en una trayectoria inflacionaria ".

inflacion salarios consumo Los economistas recalibraron al alza las expectativas de inflación.

Consideró que "el Gobierno, con el nuevo dato de inflación de febrero, que probablemente sea menor que el de enero, va a tratar de bajar un poco las tasas". Desde su perspectiva, "la misión para marzo es lograr tasas más bajas para tratar de de reactivar un poco ciertos sectores de la economía".

De manera similar, en Econviews no descartan nuevas volatilidades durante marzo, mientras que el director de Analytica, Claudio Caprarulo, espera un escenario similar al de febrero: "No prevemos cambios importantes en la tasa de interés y el tipo de cambio".

¿El dólar seguirá bajo control?

Caprarulo enfatizó en que "el Gobierno parece sentirse cómodo con este esquema, en tanto logra acumular reservas y mantiene al dólar como ancla para la inflación". De todas formas, remarcó que "esa estrategia contó con una fuerte emisión de deuda corporativa que ya este mes comenzó a desacelerarse". Por ese motivo, consideró que "la compensación debería provenir de un mayor volumen de exportaciones producto de la estacionalidad de las correspondientes al agro".

De manera similar, el economista de ACM pronosticó "un dólar más bien estable, principalmente por una mayor oferta de divisas: ingresos asociados a emisiones de deuda privadas y públicas y una liquidación del agro elevada, que en buena medida se canalizan al mercado de cambios".

Agregó que "la demanda por dólares se mantiene más moderada que el año pasado, cuando el clima electoral incentivaba una cobertura más intensa". Si bien comentó que "estacionalmente el turismo puede sumar algo de demanda", esperan que "el atesoramiento sea más bajo que el registrado el año anterior".

Glustein destacó que "lo que se va a ver probablemente en marzo es que continúe esta apreciación cambiaria, principalmente por el ingreso de divisas provenientes de la exportación de la cosecha".

Y ahondó: "Eso va a traer una fuerte oferta y el BCRA va a comprar reservas, pero creo que no va a absorber la totalidad que va a estar disponible". Eso haría que "en algún punto" el tipo de cambio mayorista "termine teniendo un piso nuevo", al que estimó "entre $1.350 y $1.370".