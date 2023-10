Dólar puré: ¿se pincha tras la caída del blue?

Cabe destacar que, en cuanto a las operaciones en el mercado Blue o en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP), no se puede recomendar específicamente el uso del Blue.

Tal como se dijo, hasta hace unos días, los ahorristas hacían el llamado rulo del puré, que consta en acudir al dólar MEP y vender los billetes en el mercado ilegal, lo que dejaba una buena diferencia (llegó a ser de hasta $165). Ahora, ya no tiene sustento, puesto que el MEP está igual y podría estar más caro que el blue. Así, con la baja de la divisa ilegal , se rompió el llamado dólar puré.

Podría parecer que una nueva opción es hacer ese rulo a la inversa, comprar dólar blue y vender en el mercado del MEP, pero lo cierto es que esa es una operatoria compleja porque los fondos que provienen del mercado informal, o sea, es dinero negro y para operar dólar MEP se requiere que los fondos utilizados estén declarados. Así, a priori, ya no parece una opción.

En ese sentido, la economista Elena Alonso, explica a Ámbito que, para aquellos que tienen pesos y desean protegerse de posibles descalces en el futuro, sería prudente considerar herramientas vinculadas al dólar oficial en lugar de esperar en el mercado blue, "que en este momento parece incierto y poco activo".

Asimismo, Gastón Lentini, asesor de inversiones e idóneo en el mercado, sostiene que problema de comprar blue, por más barato que esté, es que “se está sacando el patrimonio del circuito formal”.

Ahora bien, lo primero que recomiendan los asesores “es dormir tranquilos, por eso y considerando una inflación de dos dígitos mensuales que no parece querer frenar, la persona que compro dólares arriba de $1.000 no debe sentirse mal, pues el mismo efecto de la inflación va a hacer que el peso siga perdiendo valor y “el billete verde no es más que el primer resguardo que tenemos a mano”.

Dólar puré: todavía deja alguna ganancia

Ante la consulta de este medio en las cuevas de la City, sostienen que “todo está muy loco, pero estamos vendiendo a $950 por el momento, aunque en las páginas se está mostrando muy bajito, en la calle no es tan así”.

Eso quiere decir que, con un dólar MEP que cotiza este jueves a $874,74 y un dólar blue a $950 “en la calle”, quien compre dólares en la bolsa para vender en el mercado informal, haría una diferencia de alrededor de $76 por dólar. Ejemplifiquemos: para comprar uS$200 MEP, se necesitarían $174.948.

Posteriormente, si el ahorrista vende esos u$s200 que compró en La Bolsa en el mercado paralelo a $950, recibiría $190.000, lo que le dejaría una ganancia de $15.052, por lo que el rulo, según el valor del blue en las cuevas de la City, continúa representando una oportunidad.

Cabe destacar que, en cuanto a las operaciones en el mercado Blue o en el Mercado Electrónico de Pagos (MEP), no se puede recomendar específicamente el uso del Blue, aunque representa una opción atractiva para algunos debido a la equiparación de precios entre ambas opciones. “Sin embargo, el acceso al MEP está restringido, lo que lleva a muchas personas a recurrir al mercado blue”, concluye Alonso.