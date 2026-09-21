Ángel Di María confirmó su presencia en el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina + Agregar ámbito en









El capitán de Rosario Central y referente histórico del seleccionado nacional confirmó que estará presente en el Estadio Monumental el próximo 6 de octubre, para vivir la despedida de Messi.

Ángel Di María confirmó su presencia en el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina NA

De cara a los partidos amistosos de la fecha FIFA, que incluirán como condimento especial la despedida de Lionel Messi del seleccionado nacional, un histórico de la "Albiceleste" como Ángel Di María confirmó que estará presente.

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El día 6 de octubre en el Estadio Monumental será el "ultimo tango" de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, que jugará ante Benín, ante más de 85 mil personas.

Luego del triunfo de Rosario Central ante Argentinos Juniors, por la fecha 10 del Torneo Clausura, Di María habló con los periodistas en la zona mixta y contó que formará parte de la despedida del Messi.

“¿Tengo que ir a la cancha, no? Tengo que ir a ver... Nosotros jugamos el 5 [de octubre] contra Banfield, así que seguramente me quedaré ahí y me queda de paso, estoy ahí”, dijo en tono de broma cuando respondió a la pregunta de si iba a estar.

"Y... ¿TENGO QUE IR A LA CANCHA NO?"



¡Luego del gran triunfo Canalla ante Argentinos Juniors, ANGELITO DI MARÍA confirmó que estará presente en el Monumental el próximo 6 de octubre, para la despedida de Leo Messi de la Selección Argentina! pic.twitter.com/2nxBXL6xyk — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2026 Luego, expresó: “Yo ya me retiré. Voy a disfrutar, a ver la hermosa despedida que va a tener Leo. Va a ser muy difícil, después de tantos años, no verlo con la de la selección, pero hay una última vez y va a ser esta así que lo vamos a disfrutar”, concluyó 'Fideo'.

Cabe destacar que Di María y Messi compartieron una extensa campaña en la Selección Argentina y juntos lograron varios títulos: la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.