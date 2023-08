Dólar: por qué el mercado espera nuevos saltos cambiarios hasta diciembre

Agosto: $353,45.

Septiembre: $378.

Octubre: $435.

Noviembre: $539,50.

Diciembre: $660.

Pero si dólar futuro marcó lo que se viene, las consultoras también analizaron las variables que pueden modificar - o no- esta idea.

Econviews

Para Econviews, el Banco Central podría honrar su palabra y dejar quieto el dóla roficial. "De alguna manera lo que hizo fue adelantar la devaluación gradual de los próximos dos meses. "Viendo las cotizaciones de los contratos de dólar futuro se deduce que el mercado no lo mismo", explicó en su último informe.

"Nuestra idea de que llega se basa en tres cuestiones. En primer lugar, con esta devaluación el BCRA generó una mejora en el tipo de cambio real que va a durar poco. Al fijarse el valor nominal del dólar y con la inflación in crescendo, la competitividad va a ser más baja día tras día. Entonces lo que le conviene a los exportadores es liquidar lo antes posible. Otra de las cuestiones es que el BCRA seguirá frenando pagos de importaciones de ser necesario", afirmaron.

"El otro factor que permite pensar que llegan es el desembolso del FMI. De los US$ 7,500 millones, el gobierno tiene que usar US$ 1,000 millones y US$ 775 millones para devolverle a la CAF y Qatar respectivamente. Además, debe separar US$ 3,500 millones para los pagos de capital e interés al FMI entre septiembre y octubre. Después de todo esto, le quedan disponibles unos US$ 2,225 millones que, según dijo el propio ministro, pueden usarse para intervenir en el mercado".

Captura de pantalla 2023-08-21 113855.jpg

LCG

Según la consultora, el siguiente cuadro resume las principales variables de nuestro escenario base al 10 de diciembre de 2023. "No descartamos nuevas correcciones con el correr de los días y la evolución de esta coyuntura volátil", explicaron.

Captura de pantalla 2023-08-21 114029.jpg

Bank of América (BoFA)

Para finales del 2023 BOFA proyecta un dólar oficial en $545 en tanto al CCL lo ubica cerca de $1.000 y una brecha cambiaria del 75%.

F36fz6UXYAAYW0G.png

Consultatio

"El Gobierno planteó que hasta octubre planea mantener un tipo de cambio fijo, pero el mercado ni siquiera compra que se pueda mantener fijo hasta entonces". De acuerdo a los datos del Rófex, el mercado estipula dos saltos superiores al 20% en los últimos dos meses del año", explicó la Consultora.