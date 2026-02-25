Diputados piden citar a Pablo Quirno por la validez del acuerdo con EEUU tras fallo contra los aranceles de Trump

Los legisladores del peronismo reclaman la presencia del canciller en el Congreso. Piden conocer detalles del tratado y alertan sobre los riesgos de convalidarlo.

La oposición pide que el canciller, Pablo Quirno, se presente ante la Cámara de Diputados y brinde explicaciones sobre el acuerdo con EEUU.

A través de un proyecto de resolución, los diputados nacionales de Unión por la Patria Eduardo Valdés, Jorge Taiana y Santiago Cafiero, pidieron citar al canciller Pablo Quirno al Congreso para que brinde explicaciones sobre el tratado de comercio con Estados Unidos , luego del fallo de la Corte Suprema estadounidense que modificó los aranceles establecidos por Donald Trump. Exportadores advierten que el texto "perdería sustento legal" tras la sentencia judicial.

En una mayoría de 6 a 3, el máximo tribunal estadounidense echó por tierra los aranceles recíprocos aplicados en el marco del denominado “ Liberation Day ”, ya que, según afirmaron, se sustentaron jurídicamente y de manera errónea en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), cuyo marco permite regular la importación ante una emergencia nacional pero no incluye la facultad de introducir impuestos, la cual es facultad del Congreso.

A nivel local, el revés que sufrió Trump tuvo eco en el mundo económico, pero también generó ruido en la política debido a que el acuerdo que firmaron las autoridades argentinas con el equipo económico del presidente estadounidense estaba próximo a ser enviado al Congreso de la Nación para ser tratado.

Frente al nuevo escenario, diputados del peronismo, encabezados por Valdés, afirman que el acuerdo " se tornó inexplicable al día que falló la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos contra la política arancelaria de (Donald) Trump, siendo que al momento de la firma del tratado el 5 de febrero ya se conocían los fallos de primera y segunda instancia denegándole a Trump la facultad de imponer aranceles ”.

En el proyecto presentado ante la Cámara baja, el exembajador ante el Vaticano recordó que “en la audiencia de alegatos ocurrida el 5 de noviembre, la mayoría de los jueces coincidieron con las pequeñas empresas y los estados que impugnaron los aranceles en tanto excedían las facultades otorgadas al presidente por la ley federal”. Ante ello, el legislador peronista se preguntó: “¿La Consejería Legal de la Cancillería, informó al canciller de lo que sucedió ese 5 de noviembre?”.

Valdés consideró que el fallo de la Corte de EEUU "modifica sustancialmente el contexto jurídico del acuerdo firmado" y abre paso a un "escenario de incertidumbre sobre la estabilidad y validez de eventuales concesiones comerciales otorgadas por los Estados Unidos", por lo cual alertó sobre los riesgos de convalidar el tratado.

El texto impulsado por el diputado de Unión por la Patria solicita a las autoridades de Cancillería que brinden información detallada sobre los impactos arancelarios, regulatorios, productivos, laborales y ambientales, además de la remisión al Congreso del acuerdo completo, junto con sus anexos. "Argentina podría quedar en una situación de desventaja si asumiera compromisos estructurales frente a un marco institucional estadounidense cuya política comercial ha sido objeto de revisión judicial por exceso de atribuciones del Poder Ejecutivo", advierten sus autores.

Por ese motivo, Valdés afirmó que "resulta imprescindible que el Congreso conozca el contenido íntegro del acuerdo y sus implicancias", dado que el mismo "podría incidir en la estructura productiva nacional, en sectores sensibles como la industria y las economías regionales, así como en la soberanía regulatoria y en la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas".

Además de Valdés, Taiana y Cafiero, el texto reúne las firmas de Roxana Monzón, Victoria Tolosa Paz, Carlos Castagneto, Hilda Aguirre, Pablo Todero, Jorge Araujo, Ana María Ianni, Nancy Sand, Aldo Leiva y Cristian Andino.

Advierten que el acuerdo de Argentina con EEUU "perdería sustento legal"

En un fallo que promete tener resonancia en la economía global, la Corte Suprema de EEUU anuló el viernes pasado los aranceles masivos a productos importados que impuso Trump. A nivel local, advierten que el golpe a la política de la Casa Blanca mantiene el escenario de "incertidumbre" sobre el comercio internacional y ponen el foco en el acuerdo comercial firmado entre Argentina y Washington recientemente.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) emitió un comunicado en el calificó al fallo de "histórico" por su dimensión y alcance. El impacto afectará tanto a los aranceles por la crisis del fentanilo (Canadá, México y China) como a los gravámenes que oscilaban entre el 10% y el 41% adicional a casi todos los países del mundo.

En ese sentido, aseguraron que implica "una disrupción significativa" a la política comercial de Trump, a la vez que advirtieron que mantiene "el escenario de incertidumbre para el comercio internacional". Argentina, en la mira.

Respecto al impacto concreto sobre Argentina, la entidad puso el foco en el reciente acuerdo comercial con la Casa Blanca por el cual representantes de ambos países llegaron a un entendimiento por el cual al país se le aplicaría un arancel máximo del 10%, con productos que no tendrían gravamen alguno. Pero con el fallo de la Corte de EEUU, el escenario volvería a foja cero.

"En el 'Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos' (ARTI) entre Argentina y EEUU, anunciado en noviembre de 2025 y cuyo texto se publicó el pasado 05/02/26, el compromiso fundamental de EEUU era la reducción del arancel recíproco del 10% al 0% para 1.675 posiciones arancelarias", explicaron desde CERA. Pero los aranceles recíprocos son justamente los que la Corte Suprema de EEUU declaró como ilegal.