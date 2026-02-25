Nvidia volvió a sorprender a Wall Street: sus ingresos saltaron un 73% y proyectó otro trimestre récord

El gigante tecnológico presentó un balance que volvió a quedar por encima de lo estimado por el mercado y anticipó una facturación récord para el próximo trimestre. El negocio de centros de datos sigue siendo el principal motor del crecimiento.

La temporada de balances en Estados Unidos tuvo uno de sus platos fuertes este miércoles con el reporte de Nvidia , la empresa que se consolidó como el gran termómetro del negocio de la inteligencia artificial (IA). El gigante tecnológico no solo superó las expectativas del mercado en el cuarto trimestre de su año fiscal 2026, sino que además entregó una guía para el período actual que volvió a encender el optimismo en Wall Street.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de la compañía subían cerca de 3% en el aftermarket y volvieron a ubicarse por encima de los u$s200 , reflejando el respaldo de los inversores.

En el cuarto trimestre fiscal finalizado en enero, Nvidia reportó ingresos por u$s68.127 millones , lo que implicó un crecimiento interanual del 73% . El dato superó las estimaciones del consenso relevado por Investing.com, que proyectaba una facturación de u$s65.560 millones (una suba anual del 66,7%).

En materia de rentabilidad, la compañía informó utilidades por u$s39.552 millones , un 79% más que en el mismo período del año previo. El beneficio por acción (BPA) se ubicó en u$s1,62 , lo que representó un salto del 82% interanual y también quedó por encima de los u$s1,52 que esperaba el mercado.

El desempeño volvió a estar impulsado por el negocio vinculado a la inteligencia artificial. En particular, los ingresos de la unidad de centros de datos alcanzaron los u$s62.300 millones , con un avance del 22% frente al trimestre previo y del 75% en términos interanuales .

nvidia

La apuesta por la IA y la nueva generación de chips

“La demanda de computación crece exponencialmente: el punto de inflexión de la IA con agentes ha llegado. Grace Blackwell, con NVLink, es la reina de la inferencia hoy en día, ofreciendo un costo por token mucho menor, y Vera Rubin extenderá aún más ese liderazgo”, afirmó Jensen Huang, fundador y CEO de la compañía.

El ejecutivo también subrayó que “la adopción empresarial de agentes se está disparando” y que los clientes están acelerando inversiones en infraestructura de IA, a la que definió como “las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro”.

Una guía que vuelve a superar previsiones

Más allá del sólido cierre de ejercicio, el foco del mercado estuvo puesto en la guía para el primer trimestre del año fiscal 2027. Nvidia anticipó ingresos por u$s78.000 millones, con un margen de variación de +/-2%, una previsión que no incluye ingresos provenientes de centros de datos en China.

El número se ubicó claramente por encima de los u$s71.720 millones que proyectaban los analistas de InvestingPro. Para el próximo trimestre, el mercado estima un BPA de u$s1,67.

La empresa también anticipó márgenes brutos del 75% (+/-50 puntos base) y gastos operativos en torno a u$s7.500 millones.

Dividendos y señales al mercado

En paralelo, Nvidia informó que pagará su próximo dividendo trimestral en efectivo de u$s0,01 por acción el 1° de abril de 2026, para los accionistas registrados al 11 de marzo de 2026.

Con estos números, la compañía vuelve a reafirmar su rol como principal ganadora del ciclo de inversión global en inteligencia artificial, en un contexto en el que el mercado sigue atento a cualquier señal de desaceleración en el boom de la IA. Por ahora, los datos muestran lo contrario: la demanda continúa firme y la compañía eleva nuevamente la vara de expectativas en Wall Street.