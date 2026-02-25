Más estrellas en el cielo de Starlink: la compañía suma satélites a la órbita terrestre

La expansión de Starlink redefine el mercado global de Internet y acelera la competencia en conectividad satelital.

La industria de las telecomunicaciones satelitales volvió a demostrar su poder con el lanzamiento exitoso de 29 nuevos satélites Starlink. El evento tuvo lugar en el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en Cabo Cañaveral, Florida el 19 de febrero de 2026 y se realizó mediante la utilización de un cohete.

Esta implementación refuerza la expansión de la red de internet satelital, que apunta a mejorar la cobertura global, especialmente en regiones con infraestructura terrestre limitada o inexistente.

La incorporación de estos satélites se da en un contexto de creciente competencia entre proveedores de conectividad, donde la baja latencia y la capacidad de atender múltiples usuarios en simultáneo se convierten en variables centrales. El objetivo es fortalecer el servicio de banda ancha en zonas rurales, marítimas y aéreas, segmentos que exhiben una demanda sostenida y márgenes atractivos.

Desde una perspectiva económica, cada misión aporta densidad a la constelación y mejora la redundancia del sistema. Una mayor cantidad de satélites reduce interrupciones ante fallas individuales y permite sostener el servicio, aun en escenarios adversos , un factor importante para contratos corporativos y estatales en regiones remotas.

La misión Starlink 10-36 forma parte de una fase de expansión que busca incrementar la capacidad de datos y la estabilidad de las comunicaciones , con una segunda etapa prevista entre 2025 y 2026. En ese período, la compañía proyecta habilitar nuevas funcionalidades sin requerir equipamiento adicional por parte de los usuarios, lo que mejora la ecuación costo-beneficio del servicio.

El crecimiento de la constelación permite mejorar la cobertura global, reforzar la continuidad del servicio y aumentar las velocidades de transmisión, tres factores que posicionan a Starlink frente a proveedores tradicionales de internet. Esta expansión también abre la puerta a aplicaciones emergentes como conectividad en aeronaves, embarcaciones y zonas productivas alejadas de centros urbanos.

Es importante entender que Starlink representa uno de los activos más estratégicos de SpaceX ya que la conectividad satelital global es una de sus fuentes de ingresos principales.

El avance de la megaconstelación también intensifica la competencia con operadores tradicionales, que enfrentan una alternativa satelital con latencias más bajas y mayor cobertura.