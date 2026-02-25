Vista duplicó exportaciones en 2025 y elevó 66% su producción anual

La compañía reportó ingresos por u$s2.444 millones en 2025, duplicó sus exportaciones interanuales y redujo sus costos operativos. Desde el inicio de sus operaciones en la Argentina ya destinó más de u$s6.500 millones.

Vista incrementó su producción y exportaciones en 2025, con inversiones por más de u$s1.300 millones en desarrollo no convencional.

Vista, el mayor productor independiente de crudo de la Argentina, informó que durante 2025 incrementó su producción total un 59% interanual en el cuarto trimestre y cerró el año con un crecimiento acumulado del 66% frente a 2024 . La compañía también redujo sus costos operativos y consolidó un fuerte desempeño exportador, con más de 22,2 millones de barriles vendidos al exterior.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el inicio de sus operaciones en el país, la empresa lleva invertidos más de u$s6.500 millones, principalmente para acelerar su crecimiento en Vaca Muerta .

Durante el cuarto trimestre de 2025, Vista alcanzó una producción total de 135.414 barriles equivalentes por día (boe/d) , lo que representó un incremento interanual del 59% y una suba del 7% respecto del trimestre anterior.

En petróleo, la producción fue de 118.825 barriles por día (bbl/d), con un crecimiento interanual del 61% y un avance del 8% frente al tercer trimestre.

Los ingresos totales del período ascendieron a u$s689 millones, un 46% por encima de los registrados en el mismo trimestre de 2024. Del total de ventas de crudo, el 64% se destinó a exportaciones.

En términos de rentabilidad, el EBITDA ajustado alcanzó los u$s444 millones, lo que implicó un incremento interanual del 62%. El margen de EBITDA ajustado se ubicó en 64%, ocho puntos porcentuales por encima del nivel del cuarto trimestre de 2024.

La utilidad neta del trimestre fue de u$s86 millones, frente a los u$s94 millones registrados en igual período del año anterior. Además, la compañía generó un flujo de caja libre positivo de u$s76 millones.

En paralelo, la empresa continuó optimizando su estructura de costos. El lifting cost se ubicó en u$s4,1 por boe en el cuarto trimestre de 2025, lo que representó una reducción del 8% respecto del trimestre previo.

Inversiones y expansión en Vaca Muerta

A lo largo de 2025, Vista invirtió u$s1.331 millones para perforar y poner en producción 74 pozos de petróleo no convencional. Con ese ritmo de desembolsos, la compañía superó los u$s6.500 millones invertidos en la Argentina desde el inicio de sus operaciones.

El crecimiento de la producción estuvo explicado principalmente por el desarrollo de los bloques operados por la compañía y por la adquisición del 50% de La Amarga Chica en abril de 2025.

Las reservas probadas totales al 31 de diciembre de 2025 alcanzaron los 588 millones de barriles equivalentes (MMboe), un incremento del 57% en comparación con los 375 MMboe registrados al cierre de 2024.

Exportaciones récord y mejora de indicadores financieros

En el acumulado anual, la producción total fue de 115.479 boe/d, un 66% superior a la de 2024. En materia exportadora, Vista vendió al exterior 22,2 millones de barriles (MMbbl) de petróleo, lo que representó un incremento interanual del 109% y equivalió al 61% del volumen total comercializado.

Este desempeño generó ingresos superiores a u$s1.400 millones por exportaciones.

Los ingresos totales de 2025 ascendieron a u$s2.444 millones, un aumento del 48% frente a los u$s1.648 millones registrados en 2024. El EBITDA ajustado anual fue de u$s1.596 millones, con un margen del 65%, lo que implicó un crecimiento del 46% respecto de los u$s1.092 millones del año previo.

La utilidad neta alcanzó los u$s719 millones en 2025, comparada con los u$s478 millones de 2024.

En materia de costos operativos, la compañía informó que el costo operativo promedio fue de u$s4,4 por boe durante 2025, por debajo de los u$s4,6 por boe registrados en 2024, reflejando mayores niveles de escala y foco en eficiencia.

Reducción de emisiones

Durante 2025, Vista redujo la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de alcance 1 y 2, en un 23% respecto de 2024. El indicador pasó de 8,8 kg de CO2e por boe a 6,8 kg de CO2e por boe.