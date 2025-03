Efecto Trump: los mercados se resetean por "arancel man"

Los últimos acontecimientos internacionales obligaron a los gestores a evaluar reposicionamientos de las carteras de inversión. Es importante tomar a Trump seriamente pero no literalmente.

Mientras Donald Trump, a quien ya llaman “arancel man” por esas medidas que aplica (o amenaza con aplicar) a todo el mundo, sigue haciendo de las suyas, los analistas e inversores resetean las expectativas a nivel global. El castigo sobre los mercados no cesa y Wall Street no tiene respiro.

Mucha gente del mercado global molesta con el accionar desenfrenado del presidente Trump, quién hasta ahora no ha hecho más que cumplir con lo que dijo que iba a hacer. Parece que les aguó la fiesta, pero el error es no entender al personaje ni su personalidad, o no querer hacerlo, ya que se caracteriza por hacer lo que dice que va a hacer y cumple las amenazas.