Efecto elecciones en Japón: el yen se encamina a registrar su mayor suba semanal en 15 meses

La moneda japonesa dominó la actividad de las divisas esta semana, mientras el dólar en el mundo se debilitó en medio de datos ambiguos sobre empleo en EEUU y expectativas por la cifra de inflación.

El yen se encamina este viernes a anotar su mayor subida semanal en más de un año , después de que la histórica victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , disipó algunas de las preocupaciones de los inversores sobre las finanzas públicas. Mientras tanto, el euro se aproxima a registrar su su cuarta caída diaria.

La moneda del país asiático dominó la actividad en el mercado de divisas esta semana, sobre todo porque su subida desbarató las expectativas iniciales de que la venta masiva de la moneda japonesa podría acelerarse si Takaichi obtenía un mandato sólido en las elecciones del domingo pasado.

En cambio, el yen recuperó la mayor parte de las pérdidas sufridas antes de las elecciones. La volatilidad en el mercado de valores esta semana canalizaron el capital hacia divisas de menor rendimiento que los inversores perciben como refugios seguros , como el yen y el franco suizo.

Este viernes, el dólar sube un 0,5% frente a la moneda japonesa, a 153,46 yenes, pero aún así, la divisa nipona se encamina a una ganancia semanal del 2,7%, su mejor registrp desde noviembre de 2024 .

Frente al euro, la apreciación semanal del yen es de 2,3% , su mejor resultado en un año. También avanza aproximadamente un 2,7% frente a la libra.

En el mercado en general, las divisas se mantenían en su mayoría dentro de un rango limitado antes de la publicación de los datos de inflación de Estados Unidos más tarde, que podrían determinar las expectativas sobre la posible evolución de las tasas de interés estadounidenses. En este momento, los mercados muestran que los operadores están descontando dos recortes en 2026, el primero de los cuales probablemente se producirá en julio.

Cómo operan las principales monedas de mundo en el cierre de esta semana

El dólar se encaminaba hacia una pérdida semanal del 0,7% frente a una cesta de divisas, bajo la presión de las dudas sobre la solidez de la economía subyacente tras una serie de lecturas del mercado laboral, que parecían sólidas en apariencia, pero revelaban elementos de debilidad en la contratación.

El dólar australiano, la divisa con mejor rendimiento de 2026 hasta ahora, ya que se disparó en las últimas semanas gracias a la postura agresiva del Banco de la Reserva de Australia, baja un 0,3% a u$s0,7073, pero se encaminaba a subir cerca de un 0,9% en la semana.

El franco suizo, que ha sido otra de las divisas con mejor rendimiento esta semana con una ganancia del 0,8%, opera estable en 0,7695 francos.

El euro baja ligeramente a u$s1,1863, mientras que la libra esterlina cedía un 0,1% a u$s1,3613.