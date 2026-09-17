El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa en 3,75%, pero advirtió que podría volver a subirla por la inflación

La decisión estuvo en línea con lo esperado por el mercado, aunque tres de los nueve miembros votaron por elevar la tasa al 4%. El organismo proyectó que la inflación podría superar ligeramente el 4% a comienzos de 2027 y alertó por el impacto de la energía.

El Banco de Inglaterra celebró que el shock energético no se trasladó a otros precios.

El Banco de Inglaterra (BoE) mantuvo este jueves su tasa de interés de referencia en 3,75% , en línea con las expectativas del mercado. Sin embargo, la autoridad monetaria endureció su mensaje ante el aumento de los riesgos inflacionarios y dejó abierta la posibilidad de volver a subir las tasas si las presiones sobre los precios se intensifican.

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La decisión no fue unánime. Seis de los nueve integrantes del Comité de Política Monetaria —Andrew Bailey, Sarah Breeden, Swati Dhingra, Clare Lombardelli, Dave Ramsden y Alan Taylor— votaron por mantener la tasa, mientras que Megan Greene, Catherine L. Mann y Huw Pill se inclinaron por elevarla al 4% .

El organismo reconoció que los riesgos para las perspectivas de inflación del Reino Unido aumentaron desde julio y presentan un sesgo al alza , principalmente por el incremento de los precios de la energía.

En ese escenario, el Banco de Inglaterra proyectó que la inflación se ubicará alrededor del 3,75% durante el cuarto trimestre de 2026 y que podría superar ligeramente el 4% en el primer trimestre de 2027 , alejándose nuevamente de la meta del 2%.

"Hasta el momento, se han observado pocas evidencias de efectos secundarios significativos en la fijación de precios y salarios. Sin embargo, el riesgo de tales efectos, contra los cuales debe orientarse la política económica, aumenta cuanto más tiempo persistan los precios elevados de la energía o cuanto mayor sea su volatilidad", señaló el organismo.

El Boe proyectó que la inflación se ubicará alrededor del 3,75% durante el cuarto trimestre Reuters.

El Banco de Inglaterra advierte por la inflación

El principal foco de preocupación está puesto en la evolución de los precios de la energía y en la posibilidad de que el shock termine trasladándose de manera más persistente al resto de la economía, a través de los denominados efectos de segunda ronda.

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, señaló que "se produjo un aumento sustancial en los precios de la energía desde julio, con el consiguiente efecto en las perspectivas de inflación a corto plazo".

"El riesgo para los precios de la energía, y por ende para la inflación, sigue siendo al alza. La situación geopolítica hace que este riesgo al alza sea más prominente, con una aparente pérdida de urgencia para encontrar soluciones", agregó.

Por ahora, sin embargo, el organismo detectó pocas señales de que el incremento de los costos energéticos se esté trasladando de manera generalizada a salarios y otros precios.

Bailey explicó que "la transmisión indirecta de la energía ha sido hasta ahora más débil de lo que habíamos previsto y sigue habiendo muy poca evidencia de un efecto de segunda ronda emergente, aunque todavía es pronto".

Al mismo tiempo, las presiones inflacionarias internas continuaron moderándose y el mercado laboral permanece débil. Según el organismo, los salarios evolucionan en línea con las expectativas, aunque algunos indicadores adelantados de contratación comenzaron a mostrar una recuperación.

El BoE deja abierta la puerta a nuevas subas de tasas

Pese a mantener la tasa en 3,75%, el Banco de Inglaterra dejó en claro que podría endurecer nuevamente la política monetaria si el shock energético se prolonga y aparecen mayores efectos de segunda ronda sobre los precios.

"Con riesgos para los precios de la energía y los alimentos más al alza, los efectos de segunda ronda podrían materializarse con mayor fuerza", sostuvo Bailey.

Y advirtió: "Pero si el conflicto en Oriente Medio persiste durante un período prolongado, como parece ser el caso, y aumenta el riesgo de que surjan efectos de segunda ronda, es probable que haya que endurecer las políticas".

El Comité consideró "apropiado" mantener la tasa en esta reunión, pero aseguró que está "dispuesto a actuar" para garantizar que la inflación vuelva de manera sostenible hacia el objetivo del 2% a mediano plazo.

La autoridad monetaria también destacó que la actividad económica se comportó ligeramente mejor de lo previsto, aunque espera que la debilidad del mercado laboral y el mayor costo financiero que enfrentan hogares y empresas contribuyan a moderar las presiones inflacionarias con el paso del tiempo.

El Banco de Inglaterra avanzará con el retiro de los bonos

En paralelo, el Comité votó por unanimidad avanzar con la reducción a cero del stock de bonos del gobierno británico adquiridos con fines de política monetaria y financiados mediante la emisión de reservas del banco central.

El proceso se llevará adelante mediante un programa plurianual, con un ritmo promedio de reducción de 46.000 millones de libras esterlinas anuales hasta finales de 2034.

El esquema contempla ventas por 20.000 millones de libras al año, además de la reducción del stock derivada del vencimiento de los títulos que actualmente mantiene la autoridad monetaria.