"Es mi cicatriz": la confesión de Thomas Tuchel tras la derrota de Inglaterra ante Argentina

El entrenador del seleccionado inglés brindó un análisis sobre la derrota de su equipo ante la Albiceleste en las semifinales del Mundial 2026 y argumentó el motivo de los cambios que realizó en el segundo tiempo.

La fuerte reflexión de Thomas Tuchel sobre el Argentina vs Inglaterra: "Era esperar la muerte".

El entrenador de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, habló este miércoles sobre la semifinal perdida 2-1 ante la Selección Argentina y explicó por qué decidió cambiar el esquema cuando su equipo ganaba 1-0. " Es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto" , expresó.

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En un documental especial de una hora titulado “Reflections” , producido por la federación inglesa (FA), el DT alemán repasó el trágico desenlace del partido para su equipo y definió lo sucedido como “una agonía de proporciones épicas” .

Inglaterra ganaba 1-0 tras un gol de Anthony Gordon a los 9 minutos del segundo tiempo. Parecía tener todo bajo control. Sin embargo, la reacción de la Albiceleste fue devastadora y arrastró al equipo británico a un encierro del que no pudo salir.

“Concedimos una chance enorme justo antes de la pausa para tomar agua. Nos quedamos como esperando la muerte” , reconoció Tuchel al recordar la manera en que sus dirigidos quedaron acorralados contra su propio arco en la etapa complementaria.

El entrenador del seleccionado inglés brindó un análisis sobre la derrota de su equipo ante la Albiceleste en las semifinales del Mundial 2026.

La desesperación de ver al equipo de Scaloni volcarse masivamente al ataque llevó al DT alemán a tomar decisiones que los hinchas ingleses todavía le cuestionan: sacó a sus delanteros más peligrosos para sumar defensores e intentar aguantar el resultado a toda costa.

“Argentina puso un nivel de locura increíble: cambio tras cambio, un atacante tras otro. Quedaron desbocados adelante. Nos costó muchísimo aguantar esa presión”, explicó Tuchel.

La polémica por los cambios y el cara a cara con la prensa

Las críticas en Gran Bretaña apuntaron directo a la cabeza del entrenador por “meter al equipo atrás” demasiado temprano, especialmente tras sacar a Anthony Gordon para poner al defensor Ezri Konsa.

“Es mi cicatriz y tengo que vivir con ella. Nadie está más herido que yo, nadie la deseaba más. Podés torturarte sin fin pensando: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, habríamos ganado’. Pero simplemente no lo sabés”.

A dos meses de la agónica victoria de Argentina frente Inglaterra.

Ante el cuestionamiento de si no era mejor seguir atacando para mantener a Messi y compañía lejos de su área, el DT alemán fue tajante: “Podríamos haberlo hecho y tal vez perdíamos 2-1 igual. Ahí la gente diría: ‘¿Este tipo está loco? ¿Por qué no cerró el partido?’. Fue mi solución al problema. Intenté ayudar, no tomás decisiones por ego".

El técnico argumentó además que el plantel llegó al tramo final del torneo sumamente desgastado por la exigencia de los viajes entre Estados Unidos y México durante la Copa del Mundo: “Estábamos cansados mental y físicamente. Exhaustos. Y aun así aguantamos hasta el minuto 86”.

Sin embargo, en el cierre apareció la jerarquía argentina. Enzo Fernández sacó un remate formidable desde lejos a cinco minutos del cierre y luego, en tiempo de descuento, Lionel Messi asistió a Lautaro Martínez para que estampara el 2-1 definitivo que metió a la Albiceleste en la final y mandó a Inglaterra a casa.