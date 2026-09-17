Bitcoin recupera los u$s76.000 a pesar de la suba de tasas de la Fed y el revés de la Ley Clarity + Agregar ámbito en









A pesar del alza en las tasas de interés dispuesta por la Reserva Federal, Bitcoin ha logrado superar los u$s76.000, en un contexto marcado por la incertidumbre regulatoria en Estados Unidos.

El mercado de criptomonedas observa con cautela los próximos pasos de la Reserva Federal.

Las criptomonedas reaccionan con alzas moderadas este jueves, un día después de que la Reserva Federal (Fed) subiera las tasas de interés por primera vez en tres años. Bitcoin (BTC) avanza con cautela y vuelve a posicionarse por encima de los u$s76.000, mientras que Ethereum (ETH) repunta alrededor de un 1,4% e intenta consolidar los u$s2.400. El resto de las altcoins registra ganancias similares.

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El mercado cripto sigue de cerca la suerte de la Ley Clarity, la ley de estructura de mercados de activos digitales en Estados Unidos, cuya votación clave fracasó en el Senado esta semana por las diferencias entre republicanos y demócratas en torno a las disposiciones éticas que regularían los beneficios que funcionarios públicos —incluido el propio Trump— pueden obtener de los activos digitales.

No obstante, siete senadores demócratas afirmaron el miércoles que mantienen su compromiso con la aprobación del proyecto y subrayaron que el revés de esta semana "no es el final de este importante trabajo".

Gracy Chen, CEO de Bitget, explicó que si bien la votación del Senado supuso un revés para la Ley Clarity, "es importante distinguir una votación de procedimiento del esfuerzo de más largo plazo por establecer una regulación más clara para los activos digitales en Estados Unidos".

Y agregó que "si bien el camino a seguir se ha vuelto más difícil y el calendario es ahora menos predecible, las cuestiones de fondo en materia de política regulatoria siguen vigentes".

El alza estaba descontada; la clave era la señal hacia adelante La suba de tasas estaba prácticamente incorporada en los precios, por lo que el mercado centró su atención en las señales sobre los próximos movimientos, en un momento en que el consenso proyecta entre una y dos alzas adicionales antes de que termine 2026. El presidente de la Fed, Kevin Warsh, evitó comprometerse con decisiones futuras y afirmó que no iba a "prejuzgar ninguna decisión futura". Sin embargo, el dot plot —el diagrama de proyecciones de los miembros del FOMC— muestra que 16 de los 18 integrantes que presentaron sus estimaciones esperan al menos una suba adicional de tasas en 2026. La decisión de este miércoles se adoptó por unanimidad.