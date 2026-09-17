Un gigante de Wall Street prevé que la Fed volverá a subir las tasas de interés en octubre

Tras el tono más duro de la Reserva Federal, Goldman Sachs anticipa un escenario base de dos subidas para este año, con octubre cómo fecha clave. Según la herramienta FedWatch, habría un 50% de posibilidad de esa posibilidad.

Goldman Sachs prevé ahora que la Reserva Federal disponga un nuevo incremento de 25 puntos básicos en las tasas de interés durante su reunión de octubre. De esta manera, la entidad se convierte en uno de los primeros grandes bancos de Wall Street en proyectar alzas consecutivas, tras la señal de tono restrictivo enviada este miércoles por el banco central estadounidense.

Cabe precisar que el nuevo pronóstico representa un cambio de escenario para Goldman Sachs , que hasta ahora consideraba que el aumento de 25 puntos básicos en septiembre había marcado el techo del ciclo de ajuste monetario de la Fed.

El banco de inversión indicó que las proyecciones actualizadas de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, las cuales mostraron que una amplia mayoría de los funcionarios tiene previsto al menos un incremento adicional este año, apuntan a un escenario base de dos subas para 2026.

Wall Street ubica a octubre como la fecha clave para próximas medidas. Desde Goldman Sachs destacaron que los miembros del Comité consideran que un ajuste adicional acelerará el retorno de la inflación a la meta del 2% fijada por la Reserva Federal.

La Fed subió el día de ayer las tasas de interés en 25 puntos básicos, situándolas en un rango del 3,75% al 4,00%. Este movimiento representa el primer incremento de la tasa de interés de referencia desde julio de 2023, rompiendo la pausa que el organismo mantenía para evaluar la dinámica macroeconómica.

Goldman Sachs señaló que la reunión fue más restrictiva de lo esperado, apuntando a las proyecciones de tasas de los responsables de la política monetaria, la revisión alcista en la estimación de la tasa de interés neutral y la reiterada aclaración de su presidente, Kevin Warsh, respecto de que la decisión solo buscó "eliminar una dosis de estímulo".

Operadores dan un 50% de probabilidad a una nueva suba en octubre. Foto: Fox News

Ahora, los operadores asignan aproximadamente un 50% de probabilidad a que la Reserva Federal disponga un nueva suba de 25 puntos básicos en las tasas de interés durante su reunión de octubre, según la herramienta FedWatch de CME Group. La estimación experimentó un marcado repunte luego de que los funcionarios de la entidad señalaran la necesidad de aplicar un mayor endurecimiento monetario.

La proyección revisada de Goldman Sachs deja a Bank of America Global Research como la única firma de Wall Street que anticipa una trayectoria de ajuste monetario todavía más agresiva, al prever incrementos en las tasas de interés tanto en octubre como en diciembre.

Los mercados también estarán atentos a las decisiones de política monetaria del Banco de Inglaterra, que se dará a conocer este jueves, y del Banco de Japón el viernes, en busca de nuevas pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés a nivel global.