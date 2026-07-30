El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas sin cambios, pero anticipó que está "listo para actuar ante la inflación" + Agregar ámbito en









El crecimiento de precios se desaceleró a 2,6%, pero se prevé que se acelere por los costos energéticos. La entidad afirmó estar "lista para actuar" si la inflación no regresa al objetivo del 2%.

Banco de Inglaterra: Mantuvo la tasa de interés clave en 3,75%, pero anticipó acciones contra la inflación. Reuters.

Este jueves el Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés clave sin modificaciones en 3,75%, pero indicó su disposición a incrementar los costos de endeudamiento en caso de que sea preciso para contener los empujones de la inflación.

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En una decisión que se puede considerar similar a la de la Reserva Federal a principios de esta semana, tres miembros de la entidad inglesa votaron por incrementar la tasa bancaria clave en 25 puntos base hasta 4%, lo que marca el debate que sostienen los responsables de política monetaria ante el alza en los costos de energía. La tasa bancaria se ha mantenido en el mismo nivel desde diciembre.

La cotización del petróleo crudo y los productos energéticos refinados han mostrado fuertes oscilaciones, si bien se mantiene por encima de los valores registrados antes del inicio del conflicto bélico con Irán a fines de febrero. Según indicó el Banco de Inglaterra a través de un comunicado, la repercusión de este impacto económico aún está rodeado de incertidumbre.

Según indicó el Banco de Inglaterra a través de un comunicado, la repercusión de este impacto económico aún está rodeado de incertidumbre. Depositphotos El detalle En el Reino Unido, el crecimiento de los precios al consumidor se ha desacelerado a 2,6% desde la reunión previa del Banco de Inglaterra en junio, pero sin embargo se prevé que se acelerará más adelante en 2026 conforme los elevados precios de la energía se trasladen a la economía en su conjunto. A su vez, la tasa de inflación se encuentra por encima del objetivo de mediano plazo de 2% del Banco de Inglaterra.

El Banco de Inglaterra informó que "la política monetaria no puede influir en los precios de la energía, pero se está configurando para garantizar que el ajuste económico a los mismos ocurra de manera que se logre el objetivo de inflación del 2% de forma sostenible". Añadió que la postura de política necesaria para lograrlo "dependerá de la magnitud y duración del choque, y de cómo se propague a través de la economía, incluyendo las condiciones financieras".

La entidad inglesa alertó que, si bien hasta ahora hay poca evidencia de "efectos de segunda ronda materiales" en la fijación de precios y salarios, el riesgo de que surja dicha tendencia es mayor "cuanto más tiempo persistan los precios elevados de la energía". Los riesgos para las perspectivas de inflación están "sesgados al alza", señaló el banco central. Postura ante inflación: El banco está listo para actuar si la inflación lo requiere. Listos para actuar En ese marco, el Banco de Inglaterra indicó que está "listo para actuar según sea necesario" para garantizar que la inflación de precios al consumidor siga en camino de regresar al 2%. Nick Saunders, director ejecutivo de la plataforma de inversión en línea Webull UK, señaló que "la reunión de septiembre será crucial, con la balanza inclinándose más hacia un alza de tasas. Esta es la calma antes de la tormenta. Mientras tanto, los mercados reaccionarán a cada movimiento de inflación y precios de energía de aquí a entonces, por lo que este no es un entorno para la complacencia".

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