El Banco de Japón evalúa acelerar la suba de tasas en diciembre y los analistas ya ven la tasa oficial en 1,5%

Miembros del BOJ optan por actuar sin cautela excesiva ante el impacto del yen débil, el petróleo y la demanda por IA. Con la inflación acelerándose, el mercado descuenta un nuevo ajuste a fin de año y busca el techo de la tasa terminal.

El Banco de Japón (BOJ) dejó la puerta abierta a un ajuste monetario más agresivo a fin de año. De acuerdo con las actas de su reunión de septiembre, los miembros de la junta mantuvieron su postura restrictiva al señalar que será necesario continuar subiendo los tipos de interés.

Asimismo, algunos consejeros plantearon acelerar el ritmo de las alzas si las presiones inflacionarias se intensifican, un factor que fortalece las apuestas de los analistas en favor de un nuevo incremento en la reunión de diciembre.

La junta también debatió sobre la tasa de interés neutral de Japón y la valoración que efectúa el mercado sobre la tasa terminal del BOJ, lo que evidencia el creciente interés del organismo técnico por determinar hasta qué punto podrá elevar los costos de financiamiento sin provocar un enfriamiento excesivo de la actividad económica.

"Si se observaran indicios de una desviación al alza en los precios, el Banco de Japón tendría que acelerar el ritmo de los aumentos de tasas ", afirmó uno de los miembros, según se lee en el acta publicada.

En un tono de mayor cautela, otro integrante de la junta matizó el ritmo de la gradualidad. "Aunque el BOJ no necesita tomar medidas precipitadas, debe orientar su política de forma adecuada para evitar aumentos de precios excesivos y persistentes ", sostuvo el consejero, según se desprende de las actas oficiales del organismo.

El detalle

Cabe precisar que en la reunión de septiembre, el BOJ elevó su tasa de interés de referencia a 1,25%, su nivel más alto en 31 años, y marcó un cambio en su enfoque de política monetaria, que ahora se centra en evitar que la tasa de inflación supere el objetivo de 2% fijado por el banco.

En ese marco, el banco central mantuvo su tasa de interés de referencia sin modificaciones en una reunión posterior celebrada en octubre, pero destacó que se mantiene alerta ante el riesgo inflacionario, lo cuál reforzó las expectativas del mercado de un alza de tasas en diciembre.

Los determinantes de la inflación venidera fueron un eje central en el debate. De acuerdo con las actas, varios miembros del consejo previeron una aceleración de los precios al consumo a partir del otoño boreal, apoyados en encuestas que revelan marcados aumentos en los alimentos. A este factor estacional y de oferta se suma la presión geopolítica: la junta coincidió en que los riesgos sobre el nivel de precios seguirán al alza debido a las probables tensiones en el mercado del petróleo por el conflicto en Medio Oriente.

Inflación: Miembros de la junta advirtieron sobre presiones inflacionarias crecientes, con posible alza de tasas en diciembre. Reuters

"El Banco de Japón debe seguir actuando de manera oportuna sin mostrarse excesivamente cauteloso" en cuanto al aumento de réditos y tratar de profundizar en el análisis del riesgo de inflación, según indicó uno de los miembros de la junta.

Tasa neutra, en el foco

El aumento de tasas del BOJ en septiembre se produjo tras el ajuste de junio, configurando un intervalo más acotado que el ritmo de aproximadamente dos incrementos anuales proyectado para 2024 y 2025. Esta aceleración respondió a las crecientes presiones sobre los precios derivadas del conflicto bélico en Medio Oriente, los altos costos de importación ocasionados por la debilidad del yen y el auge global de la IA.

La atención de los analistas se desplazó hacia el techo del ciclo de ajuste. Con presiones inflacionarias que no ceden, la clave para los mercados financieros reside en determinar la tasa de interés terminal; esto es, hasta qué nivel llevará el BOJ el costo del dinero antes de dar por concluidas las subas de tasas.

Tasa neutral: Se debatió el nivel óptimo para elevar costos de financiamiento sin afectar la actividad económica.

Las proyecciones del mercado comienzan a poner números concretos a la ruta de ajuste del BOJ. Según un relevamiento de Reuters, el consenso de analistas anticipa que la entidad elevará su tasa de referencia al 1,5% en su encuentro de diciembre, fijando el techo de la tasa terminal en un rango de entre 1,75% y 2,0%. La calibración de este nivel depende de la estimación de la tasa neutral nominal de Japón, calculada por el propio personal del banco central en una franja amplia que va del 1,1% al 2,5%.