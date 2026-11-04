Feriado y bono por el Día del Bancario 2026: quiénes acceden al beneficio, cuánto se cobra y cuándo

Las sucursales no atenderán al público el 6 de noviembre y el cierre se extenderá por los feriados de la visita papal.

La Asociación Bancaria estableció un monto mínimo para el pago anual, que puede ser superior según la categoría y los adicionales de cada empleado.

El viernes 6 de noviembre se conmemora el Día del Bancario en Argentina. Como cada año, la jornada será no laborable para los trabajadores del sector y las sucursales van a permanecer cerradas, por lo que no habrá atención presencial ni operaciones por ventanilla.

La fecha también estará acompañada por una serie de feriados vinculados con la visita oficial del papa León XIV . El calendario provoca varios días consecutivos sin actividad bancaria, aunque la duración del cierre depende de la jurisdicción.

Además del descanso, los empleados de las entidades financieras recibirán un bono extraordinario acordado en la negociación paritaria. Para 2026, el monto mínimo quedó establecido en $2.275.519,25, aunque la liquidación puede ser mayor de acuerdo con las condiciones laborales de cada trabajador.

El Día del Bancario se celebra cada 6 de noviembre en conmemoración de la fundación de la Asociación Bancaria , el sindicato que representa a los trabajadores de la actividad financiera. La organización se constituyó el 6 de noviembre de 1924 y, desde entonces, la fecha forma parte del calendario laboral del sector.

Durante esa jornada no abren las sucursales de los bancos públicos ni privados de todo el país. Los clientes no podrán hacer trámites que requieran atención presencial, como gestiones por ventanilla, operaciones cambiarias o consultas comerciales en las oficinas.

Los cajeros automáticos seguirán habilitados para retirar efectivo, depósitos y efectuar otras operaciones disponibles en cada terminal. También van a funcionar el home banking y las aplicaciones de los bancos.

Feriado y sin banco por 6 días

El cierre del viernes 6 coincide con un esquema de feriados dispuesto por la visita del papa León XIV a la Argentina. El cronograma incluye una jornada nacional y otras fechas con alcance territorial específico, además de los días habituales del fin de semana.

El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en todo el país. La medida fue establecida mediante el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial, con motivo de las actividades previstas durante la visita del pontífice.

A ese día se suma el martes 10, que tendrá alcance de feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. Además, el Banco Central dispuso un feriado bancario para esa misma fecha en todo el territorio nacional, por lo que las entidades financieras tampoco van a atender al público en el resto de las jurisdicciones.

La provincia de Buenos Aires tendrá una jornada adicional el miércoles 11 de noviembre, también por la visita papal. De esta manera, las sucursales bonaerenses acumularán seis días consecutivos sin atención presencial, desde el viernes 6 hasta el miércoles 11, inclusive.

En el resto del país, el período de cierre bancario se extiende desde el viernes 6 hasta el martes 10. La actividad presencial se retoma el miércoles 11, excepto en la provincia de Buenos Aires, donde las entidades volverán a abrir el jueves 12.

Quiénes acceden al bono y de cuánto será

El bono por el Día del Bancario corresponde a los trabajadores del sector financiero alcanzados por el convenio colectivo de la actividad. Hablamos de un adicional anual que se suma a los haberes habituales y no reemplaza el salario mensual.

Para 2026, el monto mínimo quedó en $2.275.519,25, según la última actualización salarial informada por la Asociación Bancaria en octubre. La cifra incorpora el incremento del 1,9% correspondiente a septiembre, que también se trasladó a los distintos conceptos salariales del sector.

La suma final puede variar según la categoría, la antigüedad, la función que desempeña y otros adicionales convencionales o no convencionales contemplados en su liquidación.

Por ese motivo, dos trabajadores de una misma entidad podrían cobrar cifras diferentes. Para conocer el importe que corresponde a cada caso, es necesario revisar la categoría laboral y los conceptos incluidos en el recibo de sueldo.

La fecha límite para acreditar el pago será el viernes 6 de noviembre. Las entidades pueden adelantar el depósito e incluirlo en una liquidación previa, siempre que cumplan con el plazo del acuerdo salarial.