Llegan 5 días sin bancos en la Argentina y se suma uno más en la provincia de Buenos Aires por los feriados

Usuarios de bancos deberán adelantar trámites presenciales antes del 6 de noviembre, fecha en la que los feriados paralizarán la actividad nacional.

Noviembre tendrá varias jornadas sin atención en las sucursales bancarias por feriados nacionales, fechas del sector y disposiciones locales.

Durante noviembre habrá varias jornadas sin atención bancaria en la Argentina por la combinación de feriados nacionales, celebraciones especiales y disposiciones vinculadas con la visita del papa León XIV . En total, se acumularán cinco días sin actividad en las entidades financieras a nivel nacional, mientras que algunos municipios bonaerenses tendrán una jornada adicional.

La medida afectará la atención presencial en sucursales, por lo que quienes necesiten realizar trámites deberán organizarse con anticipación. Sin embargo, los canales digitales, las transferencias y las operaciones a través de cajeros automáticos continuarán disponibles, aunque algunos servicios podrían tener demoras en su acreditación.

El viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario , una fecha establecida por el convenio colectivo de trabajo del sector para conmemorar la fundación de la Asociación Bancaria, en 1924. Por ese motivo, las sucursales de todo el país permanecerán cerradas y no habrá atención al público.

Durante esa jornada tampoco se realizarán operaciones habituales por ventanilla ni compensaciones bancarias. En cambio, se podrán utilizar los cajeros automáticos, las aplicaciones y los servicios de home banking para realizar transferencias, pagar servicios y consultar saldos.

Además, los trabajadores bancarios recibirán un bono especial por la celebración , cuyo monto fue actualizado para 2026. Se trata de un beneficio previsto en el acuerdo paritario del sector y alcanza al personal comprendido en el convenio correspondiente.

Feriados por la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV también modificará el calendario de actividades en distintas localidades. El Gobierno dispuso jornadas especiales de descanso y medidas de organización para facilitar la participación en los encuentros religiosos y los traslados del Pontífice.

En particular, el lunes 9 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en determinados ámbitos vinculados con el operativo, mientras que el martes 10 habrá asueto en Córdoba por las actividades previstas en esa provincia. Estas disposiciones pueden afectar la atención de las entidades bancarias según el alcance de cada norma y la jurisdicción correspondiente.

A estas fechas se suma el miércoles 11 de noviembre, cuando el Papa visitará Luján antes de partir hacia Perú. Para conocer si una sucursal abrirá con normalidad, los clientes deberán consultar los avisos de su banco y las disposiciones oficiales de cada distrito.

La mirada de los bancos privados prioriza analizar cada caso de morosidad de manera individual, mientras que los públicos apelarán a estrategias especiales de refinanciación. Konfianza.com

Provincia de Buenos Aires suma un día más sin bancos

En la provincia de Buenos Aires, algunos municipios tendrán una jornada adicional sin atención bancaria por la celebración de sus aniversarios fundacionales y fiestas patronales. Estas fechas se suman al calendario general y pueden provocar que las sucursales de determinadas localidades permanezcan cerradas un día más.

La medida no alcanza a todo el territorio bonaerense, sino únicamente a los distritos incluidos en el cronograma de feriados locales. Por eso, es importante verificar qué localidades están alcanzadas antes de acercarse a una entidad financiera.

Para evitar inconvenientes, se recomienda anticipar extracciones de efectivo, depósitos y otros trámites presenciales. Las operaciones digitales seguirán disponibles, aunque las transferencias que requieran compensación o acreditación en días hábiles podrían reflejarse recién cuando se normalice la actividad bancaria.