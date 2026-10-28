El viernes 6 de noviembre es el Día del Bancario pero no habrá bancos por 6 días en Argentina

Las sucursales suspenderán la atención por la efeméride y los feriados vinculados con la visita papal. El cierre se extiende hasta el miércoles 11.

El BCRA estableció un feriado bancario nacional para el martes 10 de noviembre. En la provincia de Buenos Aires, el asueto del miércoles suma otra jornada sin atención presencial.

Los bancos argentinos van a atravesar varios días consecutivos sin atención presencial durante noviembre. El cronograma empieza el viernes 6, por el Día del Bancario , y seguirá con el fin de semana, el feriado nacional del lunes 9 y el feriado bancario del martes 10, establecido por el Banco Central de la República Argentina por la visita del papa León XIV.

En la provincia de Buenos Aires, el cierre se extiende hasta el miércoles 11 , cuando regirá un feriado por la visita papal. Entonces, los clientes de las sucursales bonaerenses tendrán seis jornadas consecutivas sin atención presencial, mientras que en el resto del país el período abarca cinco días, del viernes 6 al martes 10 inclusive.

El viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario , una jornada que afecta la atención al público en entidades financieras de todo el país. Durante esa fecha, las sucursales van a permanecer cerradas y no se podrán hacer operaciones por ventanilla ni gestiones que requieran atención presencial.

El cronograma sigue el sábado 7 y el domingo 8, días en los que habitualmente no funcionan las sucursales. El lunes 9 es feriado nacional por la visita de León XIV, mientras que el martes 10 se suma un feriado bancario dispuesto por el BCRA mediante la Comunicación A 8487/2026. La medida establece que las entidades financieras no funcionarán en todo el territorio nacional.

En la provincia de Buenos Aires habrá una jornada adicional sin actividad presencial el miércoles 11 , debido al feriado provincial por la visita del pontífice. La medida también alcanza a los organismos y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionen dentro del territorio bonaerense. Durante los días sin atención, van a seguir disponibles las transferencias, las consultas de saldos y movimientos, los pagos de servicios y las compras con tarjetas a través de los canales electrónicos.

Feriados por la visita del Papa: no habrá bancos por 3 días

La visita de León XIV motivó tres jornadas de feriados con distintos alcances. El lunes 9 de noviembre es feriado nacional, el martes 10 habrá feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba por las actividades del Papa, además del feriado bancario nacional dispuesto por el BCRA, y el miércoles 11 es feriado en la provincia de Buenos Aires.

La diferencia es importante. Aunque el martes 10 sea feriado local en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, el cierre bancario alcanza a todo el país por la disposición del Banco Central. En cambio, el feriado provincial bonaerense del miércoles 11 no implica que todas las sucursales de las demás provincias deban permanecer cerradas.

Agenda oficial del papa León XIV en Argentina

El Papa llega a la Argentina el domingo 8 de noviembre. El arribo al Aeroparque Jorge Newbery será por la tarde y participará de actividades institucionales en Buenos Aires, entre ellas la ceremonia de bienvenida y encuentros con autoridades. La visita se extiende hasta el miércoles 11.

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, mantendrá un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina y participará de otras actividades religiosas e institucionales.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde está prevista una misa a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Después, se reunirá con integrantes del clero y de la vida consagrada en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Por la noche volverá a Buenos Aires para participar de un encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, último día de la visita, el pontífice recorrerá el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebrará una misa a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Después participará de la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza y partirá rumbo a Lima, Perú.