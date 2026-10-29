N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026 de la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina

La startup fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti fue elegida entre 550 participantes. Desarrolla soluciones de inteligencia artificial para entidades financieras, opera en 18 países y recibirá u$s15.000 para impulsar su expansión.

La startup argentina N5 , especializada en soluciones tecnológicas para bancos y aseguradoras, ganó la tercera edición del Premio a la Innovación con Impacto 2026, organizado por la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina. La compañía, fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, fue seleccionada en una convocatoria que reunió a 550 emprendimientos tecnológicos, la cifra más alta desde la creación del certamen.

La empresa desarrolla una plataforma que permite a las entidades financieras modernizar sus sistemas sin necesidad de reemplazar la infraestructura tecnológica que ya utilizan. Su solución funciona como una capa de integración sobre los sistemas existentes, a la que incorpora módulos de negocio y agentes de inteligencia artificial para automatizar procesos y mejorar la gestión comercial.

Actualmente, N5 tiene presencia en 18 países y trabaja con clientes como Santander, Mastercard, Itaú, Zurich y Banco do Brasil. Según los resultados informados por la compañía, la implementación de su tecnología permitió alcanzar mejoras del 53% en la productividad comercial de sus clientes.

Como ganadora, recibirá u$s15.000 para invertir en el desarrollo y la expansión de su proyecto , además de mentorías estratégicas de la red Endeavor, acceso a oportunidades de vinculación comercial a través del Banco Nación y mayor visibilidad ante inversores, medios y potenciales socios.

La definición del premio se realizó este jueves en el Salón de Mármol de la sede central del Banco Nación, donde las ocho startups finalistas presentaron sus proyectos ante un jurado integrado por referentes del ámbito empresarial, financiero y emprendedor. La jornada contó con la participación de Armando Guibert, presidente de la Fundación Banco Nación.

"Cada edición nos confirma que en la Argentina hay emprendedores capaces de resolver problemas reales con tecnología. Este año vimos startups que ya trabajan con bancos, grandes empresas y productores, con clientes y resultados concretos. Nuestro desafío es que esas soluciones lleguen más lejos y más rápido, y para eso es clave que el ecosistema emprendedor y las grandes instituciones trabajen juntos", señaló María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

Por su parte, Mariana Galante, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación, destacó la evolución del certamen. "Nos llena de orgullo ver cómo el Premio a la Innovación con Impacto se convirtió en un reconocimiento al ecosistema emprendedor argentino. Cada año se suman más startups, con propuestas más sólidas, y eso nos confirma que acompañar a quienes innovan es una de las mejores maneras de aportar al desarrollo del país", afirmó.

Las startups finalistas y el avance de la inteligencia artificial

La edición 2026 reunió proyectos de tres sectores: Fintech, Empleabilidad y Agtech, con un denominador común entre buena parte de los participantes: el uso de inteligencia artificial para resolver problemas concretos de bancos, empresas, productores y trabajadores.

Entre las finalistas de la categoría Fintech estuvo Rexi, fundada por Ignacio Berardi, Teo Zavalía Gahan y Sebastián García. La compañía utiliza agentes de inteligencia artificial para conciliar transacciones financieras, detectar diferencias y recuperar dinero cobrado incorrectamente. Uno de sus casos de aplicación fue Despegar, donde consiguió reducir un 90% las horas de trabajo manual destinadas a operaciones financieras.

También llegó a la instancia final Cedalio, creada por Luciana Reznik, Nico Magni y Guido Marucci Blas. La startup desarrolla agentes de inteligencia artificial para automatizar las cuentas a pagar y otros procesos administrativos y financieros de empresas medianas y grandes. Entre sus clientes figuran Banco Galicia, Ambev y La Segunda Seguros.

Cedalio fue acelerada por Y Combinator, una de las aceleradoras de startups más reconocidas a nivel internacional. Sus fundadores ya contaban con experiencia emprendedora: anteriormente crearon Wolox, una compañía de la red Endeavor que posteriormente fue adquirida por Accenture.

La convocatoria de este año, que alcanzó las 550 inscripciones y superó los registros de las dos ediciones anteriores, reflejó el interés de las empresas tecnológicas por acceder a financiamiento, mentorías y contactos comerciales. Además del reconocimiento económico, el premio busca facilitar que los desarrollos surgidos del ecosistema emprendedor puedan incorporarse a las operaciones de compañías e instituciones de mayor escala.