EEUU: el temblor político de Texas sacude a las grandes empresas

La aplastante victoria electoral de los demócratas en Texas podría cambiar radicalmente el modelo de gobierno que caracteriza al estado en materia de negocios.

Hay 57 empresas en la lista Fortune 500 que tienen su sede en Texas, más que en cualquier otro estado.

Hola, soy Andrew. Nos estamos preparando para la Cumbre DealBook el 18 de noviembre. Dada la gran cantidad de noticias sobre las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y las importantes preguntas sobre sus implicaciones para el país y el mundo, esperamos con interés las entrevistas con las personalidades más destacadas del momento. Entre ellas se encuentran el vicepresidente JD Vance , Elon Musk , el alcalde Zohran Mamdani y Sam Altman .

En los últimos años, Texas se ha esforzado por mejorar su imagen como la nueva capital del capitalismo en Estados Unidos.

Sin embargo, la contundente victoria de los demócratas de Texas en las elecciones de mitad de mandato plantea interrogantes sobre si el estado reconsiderará ahora algunas de las políticas favorables a las empresas que han atraído a tantas compañías, informa Niko Gallogly.

Contexto : Texas ha tomado varias medidas para atraer a las grandes corporaciones. La legislatura creó un tribunal mercantil para agilizar los litigios comerciales y aprobó numerosas leyes que reforman las prácticas de gobierno corporativo para favorecer a los ejecutivos.

Esos esfuerzos, sumados a una baja tasa de impuestos corporativos y leyes laborales favorables a los empleadores, persuadieron a numerosas empresas a trasladarse al estado de la Estrella Solitaria, incluyendo gran parte del imperio empresarial de Elon Musk .

¿Quiénes son los nuevos actores clave en Texas? La gobernadora electa es Gina Hinojosa, demócrata, quien derrotó al gobernador saliente, Greg Abbott. Hinojosa nombrará jueces para el tribunal mercantil y miembros de las comisiones que supervisan la red eléctrica estatal, las empresas de servicios eléctricos y la regulación ambiental.

El fiscal general electo del estado es Nathan Johnson, un demócrata que basó su campaña en investigar a Musk .

"Cabe imaginar una aplicación mucho más estricta de las normas vigentes, e incluso la derogación de algunas leyes anteriores", declaró Nathan Jensen, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Texas en Austin, a DealBook. Añadió que esto podría "desconcertar a algunas empresas".

El lobby empresarial tiene mucha influencia. Hay 57 empresas en la lista Fortune 500 que tienen su sede en Texas, más que en cualquier otro estado.

Las tácticas del estado para favorecer a las empresas han sido efectivas. Veintidós empresas de Delaware se han reincorporado en Texas en lo que va del año, según un recuento reciente realizado por Benjamin Edwards, profesor de derecho de la Universidad de Nevada.

Será interesante observar si el cambio de poder en Texas le devuelve alguna ventaja competitiva a Delaware. El Tribunal de Equidad de ese estado, que supervisa a las corporaciones, debe tener una composición bipartidista.

Los centros de datos se convirtieron en un punto de controversia. El enfoque favorable a las empresas del estado lo convirtió en un destino ideal para la construcción de centros de datos, pero esto podría revertirse con la ola demócrata en Texas. (Más información a continuación).

El factor Musk: Nadie representa mejor el apoyo de la comunidad empresarial a Texas que la persona más rica del mundo. Reincorporó Tesla y SpaceX allí tras una disputa legal con un tribunal de Delaware sobre su salario.

Los líderes demócratas recién elegidos de Texas han prometido controlar a Musk. Este gastó casi quinientos millones de dólares para apoyar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, incluyendo 224 millones de dólares solo en Texas.

“Es probable que los demócratas den a entender” que las empresas tecnológicas “no tienen carta blanca para operar sin restricciones, y que seguir construyendo en Texas requerirá concesiones a las comunidades”, declaró Josh Zoffer, socio de la firma de capital riesgo CIV, a DealBook.

Esto es lo que está pasando

Las ambiciones de Elon Musk en el sector de la telefonía móvil dan un paso adelante. SpaceX, la empresa de Musk que gestiona su red satelital, anunció un acuerdo con el fabricante de chips Qualcomm para que SpaceX le ayude a construir una red terrestre para su servicio Starlink Mobile el próximo año. La amenaza de que SpaceX entre en el mercado ha afectado negativamente a las acciones de Verizon, AT&T y otras operadoras de telefonía móvil estadounidenses en las últimas semanas.

El impuesto a los multimillonarios de California abre la puerta a nuevos intentos. La Proposición 40, la medida electoral para un impuesto único del 5% a los multimillonarios del estado, parece destinada al fracaso después de que los magnates tecnológicos gastaran cientos de millones de dólares para oponerse a ella. Sin embargo, un fracaso no necesariamente detendrá proyectos de ley similares , según los expertos.

El juez Samuel Alito planea permanecer en la Corte Suprema por ahora. Alito, de tendencia conservadora, ha comunicado a personas cercanas que no tiene intención de retirarse de inmediato , según informa The Times. Con la mayoría demócrata en el Senado a partir de enero, es posible que los republicanos hayan perdido la oportunidad para que el presidente Trump nombrara a más jueces para la Corte.

Según informes, el Departamento de Justicia está investigando un caso de espionaje corporativo. Los abogados de Rippling, una empresa emergente de software de recursos humanos, informaron a The Information que recibieron una citación del departamento para entregar documentos relacionados con una demanda interpuesta contra su rival, Deel. Rippling acusó a los altos ejecutivos de Deel, incluidos Alex y Philippe Bouaziz , padre e hijo, director ejecutivo y presidente, de contratar a un informante en su oficina de Dublín para robar secretos comerciales. Deel niega las acusaciones de Rippling.

Repercusiones del mercado

Las elecciones de mitad de mandato más caras de la historia de Estados Unidos podrían dar paso a un cambio radical en los mercados.

Las acciones y los bonos gubernamentales están repuntando en gran parte del mundo hoy, mientras los precios del petróleo continúan cayendo y los inversores celebran la perspectiva de un gobierno dividido y nuevos controles al poder presidencial. Las acciones tecnológicas son la excepción. (Más sobre esto a continuación).

Los operadores bursátiles se muestran cada vez más optimistas ante la posibilidad de que la victoria demócrata del martes presione a Washington para que aborde una de las principales preocupaciones de los votantes: el elevado coste de la vida, impulsado por el aumento de los precios del petróleo, y para que encuentre una vía diplomática que ponga fin a la guerra con Irán. En una publicación en redes sociales ayer, el vicepresidente JD Vance escribió que la guerra fue la razón por la que los republicanos sufrieron una aplastante derrota en las urnas y perdieron el control del Congreso.

Lo último:

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cotizó esta mañana por encima de los 96 dólares el barril. En las últimas dos semanas ha caído aproximadamente un 17 por ciento.

Los futuros del S&P 500 apuntan a ganancias moderadas después de que el índice de referencia registrara ayer su mayor subida diaria en tres meses.

La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, que sirve de base para las hipotecas y otros préstamos, alcanzó esta mañana su nivel más bajo desde principios de septiembre.

Los inversores celebraron la aplastante victoria republicana. Antes del día de las elecciones, los analistas de mercado temían una posible impugnación del resultado. Sin embargo, esta posibilidad parece descartada, ya que el presidente Trump ha dado señales de aceptar los resultados y de estar dispuesto a colaborar con los demócratas.

Un futuro con un gobierno dividido también está aliviando las preocupaciones sobre la "trayectoria fiscal" del país, dado que ahora será más difícil aprobar recortes de impuestos o paquetes de gasto, escribió hoy Jim Reid, estratega de Deutsche Bank, a los inversores.

La gran incógnita es cómo los demócratas aprovecharán su poder. ¿Abrirán investigaciones sobre los negocios de la familia de Trump y sus aliados cercanos —criptomonedas , operaciones bursátiles y más— y citarán a declarar a los líderes empresariales que han contado con el apoyo del presidente?

¿O estarán dispuestos a negociar? Estén atentos a las conversaciones sobre la reforma de ciertas partes del código tributario para reforzar las prestaciones de la Seguridad Social, un tema muy controvertido.

El control demócrata del Congreso obstaculizará la capacidad de Trump para nombrar a personas leales en las agencias gubernamentales. Esto es especialmente cierto en la Reserva Federal, "reduciendo el riesgo extremo para su credibilidad", escribió ayer Ruchir Sharma, economista de Nomura, en una nota de investigación.

Eso podría estar impulsando parte del repunte de los bonos y pagarés del Tesoro desde el martes.

¿Y los tipos de interés? Las probabilidades de que se produzcan al menos dos subidas de tipos antes de marzo, un resultado que probablemente enfurecerá a Trump, han aumentado en los últimos días.

“Las malas políticas y los malos principios dan lugar a una mala política: aranceles erráticos, guerra impulsiva contra Irán, indultos generalizados, corrupción evidente, justicia instrumentalizada, brutalidad del ICE, déficits descomunales, encubrimiento de Epstein, abandono de aliados y trato indulgente hacia los enemigos.”

Mitt Romney, excandidato republicano a la presidencia y exsenador estadounidense, publicó en redes sociales ayer un mensaje en el que analizaba los problemas de su partido en las elecciones, sin señalar al presidente Trump como el culpable. «Espero que se produzca una corrección de rumbo, por el bien del país y de mi partido», añadió.

Un ajuste de cuentas en los centros de datos

El repunte tecnológico posterior a las elecciones ya ha perdido su brillo.

Un día después de que las acciones tecnológicas se dispararan tras el "tsunami azul", Wall Street está reconsiderando quiénes son los ganadores y los perdedores del nuevo orden de Washington, informa Sri Muppidi.

Lo último:

El índice Kospi de Corea del Sur cayó más del 5 por ciento debido a la baja de las acciones de los fabricantes de chips Samsung y SK Hynix ante la preocupación por una desaceleración en la infraestructura de inteligencia artificial.

Los futuros del Nasdaq también registraron pérdidas.

La apuesta por la infraestructura de IA podría fracasar. Los votantes rechazaron el desarrollo de centros de datos en 40 de las 41 propuestas sometidas a votación en todo el país. Esto podría significar la suspensión o la reducción de los proyectos de construcción.

“Prepárense para moratorias a partir de enero y retrasos de entre seis y nueve meses”, declaró Matt Lohstroh, de Giga Energy, una empresa emergente que desarrolla centros de datos para compañías de IA, a DealBook.

Las empresas de neoclouds han sido las grandes perdedoras hasta el momento. Las acciones de estas compañías, que alquilan capacidad de procesamiento a laboratorios de IA, sufrieron un duro golpe ayer.

Las acciones de la mayor de ellas, CoreWeave, cayeron casi un 10%.

La ralentización de la construcción podría agravar la situación. CoreWeave, por ejemplo, informó el trimestre pasado que había conseguido contratos comerciales futuros por valor de 104.000 millones de dólares . Los retrasos en la construcción de centros de datos harían incierto el plazo para la obtención de esos ingresos.

Los inversores ya estaban preocupados por la excesiva emisión de bonos de las neoclouds. La deuda total de CoreWeave ascendía a 35.000 millones de dólares el trimestre pasado. El aumento del coste de financiación de la avalancha de deuda corporativa de estas empresas también ha inquietado a los inversores. Elon Musk advirtió recientemente de una posible " muerte fulminante " para las neoclouds atrapadas en esta crisis crediticia.

¿Podrían las Siete Magníficas regresar? Cinco de las mayores empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft, Amazon, Apple y Meta, experimentaron un repunte combinado de 750 mil millones de dólares . (Las excepciones fueron las empresas de Musk ).

¿Qué impulsó este aumento? Algunos en Wall Street ven la reacción de los votantes como una corrección bienvenida al gasto desenfrenado de Silicon Valley. Los analistas de J.P. Morgan Chase predijeron que el gasto de capital en IA alcanzaría los 900.000 millones de dólares este año y los 5,5 billones de dólares hasta 2030.

Según algunos analistas, ante la previsión de una mayor supervisión regulatoria, los gigantes tecnológicos podrían recortar esas inversiones en infraestructura de IA sin ser penalizados por ello.

Esté atento al efecto de la ventaja del pionero. Empresas que ya cuentan con centros de datos operativos, como Amazon y Microsoft, han visto cómo el valor de esa infraestructura aumentaba drásticamente.

Según John Tough, socio gerente de Energize Capital, empresa que invierte en tecnología para centros de datos, "hay mucho más valor en los activos que ya están construidos o en las últimas etapas de desarrollo", declaró a DealBook.

OpenAI anunció hoy la publicación de una nueva declaración de política sobre los centros de datos, en la que reafirma que asumirá el coste total de su funcionamiento.

Lectura rápida

Ofertas

Las acciones de CVS Health, el conglomerado de atención médica y seguros, se desplomaron ayer tras anunciar la escisión de CVS Pharmacy después de que años de expansión provocaran un escrutinio gubernamental. (NYT)

Revolut, la empresa británica de tecnología financiera, completó una ronda de financiación que la valoró en 115.000 millones de dólares, una cifra superior a la de entidades financieras europeas como Barclays y Deutsche Bank. (Reuters)

Política, legislación y regulación

“Los miles de millones de dólares en órdenes de compra que complican el fin de la ayuda estadounidense a Israel ” (WSJ)

Según se informa, Pekín está bloqueando la compra por parte de SoftBank de la división de robótica de ABB, una empresa europea cuyo principal cliente es China, por 5.400 millones de dólares ; asimismo, las consultas de los reguladores chinos habrían llevado a OPay, una empresa de pagos centrada en África cuyo fundador es chino, a suspender su salida a bolsa en Estados Unidos por valor de 300 millones de dólares (Bloomberg).

Lo mejor del resto

Los pasajeros aéreos en Europa están en alerta tras una segunda oleada de amenazas de bomba que interrumpió los vuelos esta mañana. (Bloomberg)

“Cómo se hizo Dario Amodei ” (NYT)

¡Nos gustaría conocer tu opinión! Envíanos tus comentarios y sugerencias por correo electrónico a [email protected]

c. 2026 The New York Times Company