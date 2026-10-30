Javier Milei recibirá al papa León XIV al pie del avión en Aeroparque: los detalles de su arribo a la Argentina

El secretario de Culto, Agustín Caulo, confirmó que el Presidente encabezará la recepción oficial del Sumo Pontífice el próximo 8 de noviembre. El Gobierno también analiza transmitir por cadena nacional algunos momentos de la visita apostólica.

El presidente Javier Milei recibirá personalmente al papa León XIV cuando aterrice en el Aeroparque Jorge Newbery el próximo domingo 8 de noviembre , en el inicio de una visita apostólica que se extenderá hasta el miércoles 11 . La ceremonia se realizará al pie del avión, según confirmó el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo .

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“El Presidente va a recibir a al papa León XIV al pie del avión”, aseguró el funcionario durante una entrevista en Radio Mitre, donde brindó detalles sobre los preparativos oficiales para la llegada del Pontífice.

De esta manera, el Gobierno confirmó que el primer encuentro entre Milei y León XIV tendrá lugar en la terminal aérea y no en la Casa Rosada , como se había especulado inicialmente. De todas formas, ambos mantendrán posteriormente una reunión en la sede del Poder Ejecutivo. “Esperamos que sea un momento lindo del que podamos disfrutar todos los argentinos”, expresó Caulo.

La llegada del Papa está prevista para las 16:30 del domingo 8 de noviembre , procedente de Montevideo , en el marco de una gira internacional que también incluirá actividades en Uruguay y Perú .

Además de confirmar la recepción presidencial, Agustín Caulo adelantó que el Gobierno estudia la posibilidad de realizar transmisiones por cadena nacional durante algunos momentos de la visita de León XIV.

León XIV llegará el 8 de noviembre a la Argentina. Vatican News

La iniciativa podría incluir actividades institucionales compartidas entre el Presidente y el Pontífice, aunque todavía no se definieron los eventos que formarían parte de la cobertura oficial. “Se está evaluando. Evidentemente, hay momentos muy significativos dentro de la visita”, explicó el secretario de Culto.

En ese sentido, destacó la intención de que la llegada del Papa pueda ser seguida por la población de todo el país: “La intención nuestra y del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos”.

Por otra parte, el funcionario recordó que la Argentina será la segunda escala de la gira apostólica, después del paso del Sumo Pontífice por territorio uruguayo.

“La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a la Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, señaló.

Cómo será la agenda del papa León XIV durante su primer día en la Argentina

El domingo 8 de noviembre, León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30, donde tendrá lugar la recepción oficial encabezada por Javier Milei.

Posteriormente, el Pontífice comenzará su recorrido por la Ciudad de Buenos Aires, con actividades religiosas, protocolares e institucionales.

Según el cronograma difundido para esa jornada, a las 17:00 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, ubicado en la Plaza San Martín.

A las 17:20 participará de una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, mientras que a las 17:50 mantendrá una reunión con el Presidente.

Más tarde, a las 18:30, encabezará un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, también conocido como Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento. Estas actividades marcarán el inicio de una estadía de cuatro días, durante la cual el Pontífice recorrerá distintos puntos del país.

Las actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján

La agenda del lunes 9 de noviembre comenzará a las 9:15, cuando León XIV visite al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

A las 11:30 presidirá una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, situado en la intersección de avenida del Libertador y avenida Sarmiento, en el barrio porteño de Palermo.

El escenario destinado a la celebración religiosa se encuentra en la etapa final de preparación, ante la expectativa de una importante concurrencia de fieles.

Durante la tarde, el Papa participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, previsto para las 16:10. A las 17:30 se reunirá con líderes de comunidades cristianas y distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Posteriormente, a las 18:45, encabezará una celebración de vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La jornada concluirá con una cena junto a los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires, programada para las 19:45.

El martes 10 de noviembre, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la Escuela de Aviación Militar. Por la noche regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia junto a jóvenes provenientes de diferentes provincias.

El Papa estará en CABA, provincia de Buenos Aires y Córdoba. Archivo

Finalmente, el miércoles 11 visitará la Cárcel de Devoto y luego se trasladará a Luján, donde encabezará una celebración religiosa frente a la Basílica. Ese mismo día partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica.

La visita de León XIV marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 39 años

La llegada de León XIV tendrá un significado histórico para la Iglesia católica argentina, ya que será la primera visita de un Pontífice al país desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II realizó su segundo viaje apostólico a territorio nacional.

Desde entonces transcurrieron casi cuatro décadas sin nuevas visitas papales, incluso durante el pontificado de Francisco, el primer argentino en ocupar la máxima autoridad de la Iglesia católica, quien no regresó al país mientras ejerció su función.

Días atrás, León XIV hizo referencia a su regreso a América Latina mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, expresó.

La gira internacional tendrá una duración de 11 días y abarcará 10 ciudades de tres países, con distintas actividades religiosas, sociales e institucionales.

Qué días serán feriados por la visita del papa León XIV

En el marco de los preparativos, el Gobierno nacional dispuso una serie de feriados extraordinarios mediante el Decreto 1103/2026, con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en las actividades previstas.

La medida también declaró la visita del Pontífice de interés nacional y estableció diferentes alcances territoriales según las jornadas.

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país.

Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba .

Miércoles 11 de noviembre: feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

El esquema busca acompañar el desarrollo de las celebraciones multitudinarias y los desplazamientos del Pontífice, especialmente en las zonas donde se espera una mayor concentración de asistentes.

De esta manera, la llegada de León XIV contará con un amplio despliegue institucional y de seguridad, mientras el Gobierno termina de definir los detalles de la recepción presidencial y la posible transmisión oficial de los principales momentos de su visita.