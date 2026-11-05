Denuncian a empresa de los Neuss por evadir impuestos por $6600 millones

El holding de Juan y Patricio Neuss enfrenta una nueva denuncia judicial contra EJESA por una presunta evasión tributaria millonaria. Los cuestionamientos se suman a las protestas contra EDET en Tucumán y reavivan las críticas a la gestión de las distribuidoras eléctricas del grupo en distintas provincias.

Nubarrones asolan al holding que comandan Juan y Patricio Neuss , el que más se expandió dentro del mapa energético nacional desde que Javier Milei desembarcó en la Casa Rosada. Mientras realizaban una marcha de usuarios descontentos en Tucumán contra EDET , ahora se supo que se presentó una demanda contra EJESA en Jujuy . ¿Qué une a ambas empresas? Que las dos son controladas, desde 2025, por Edison Energía, de los Neuss, que vienen acumulando acusaciones en diferentes provincias, como, por caso, Mendoza y Neuquén.

En Jujuy, inicialmente, la denuncia fue presentada por el ingeniero Hugo Farfán ante ARCA . En ella, Farfán describió el mecanismo de tres pasos para “ evadir” y “recaudar de forma oculta” desde el 1 de mayo de 2024 hasta el presente . Superados los 120 días, hizo lo propio ante la justicia federal jujeña, ya que se denuncian delitos tributarios. La demanda contra EJESA hace hincapié en la evasión agravada del IVA sobre el Sistema Aislado Provincial (SAP). Por este motivo, también están reclamando un resarcimiento para 120 mil jujeños. A esto se suma que EJESA viene acumulando multas por diversos incumplimientos por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (Susepu).

Ante la consulta de Ámbito, el ingeniero Farfan sostuvo que sobre su denuncia dos direcciones de ARCA emitieron dictámenes contrapuestos. Eso y la inactividad de ARCA al respecto llevó a Farfán a realizar la denuncia en la justicia federal. “Ahora, la justicia federal jujeña tiene totalmente paralizada la demanda que presentamos”, subrayó Farfán , quien, a su juicio, más allá del período temporal (mayo de 2024 a mayo de 2026) al que se refiere en la denuncia, la cifra de $6600 millones se puede llegar a multiplicar exponencialmente. “Los Neuss heredaron una situación de recaudación ilegal, pero no la modificaron sino que la continuaron porque los beneficiaba”, precisó.

Este medio contactó tanto a EJESA como a la Secretaría de Energía de Jujuy. Al cierre de esta nota, ninguno emitió respuesta sobre la denuncia mencionada.

Luego de la presentación realizada por Farfán, solicitó ser incorporado como querellante el Consejo Defensor del Contribuyente, Usuario y Consumidores de Jujuy (CODECUC) , liderado por Alejandro Mur. En diálogo con Ámbito, este abogado relató que CODECUC presentó una medida cautelar para frenar los cortes de servicio a usuarios vulnerables por parte de EJESA. Esto fue rechazado por la Cámara en lo Civil y Comercial. A esto se añade que recientemente integrantes de la organización Mujeres Municipales ingresaron en la Legislatura jujeña un petitorio respaldado por más de 11 mil firmas, con el objetivo de exigir medidas urgentes frente al fuerte impacto que las boletas de EJESA están teniendo en la economía de miles de familias de toda la provincia. De fondo, piden que se trate la revocación del contrato de concesión entre EJESA, del Grupo Neuss, y la provincia de Jujuy.

Según Mur, la investigación penal también podría arrastrar a funcionarios y organismos de control estatales si se llega a probar que omitieron fiscalizar a propósito o habilitaron estas resoluciones haciendo caso omiso.

Los cuestionamientos que se están produciendo en Jujuy tienen un efecto espejo en Tucumán, donde el Grupo Neuss controla EDET, que este año debía convocar a una licitación por la mayoría accionaria. No obstante, a pesar de las críticas públicas sobre un “acuerdo espurio” entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los Neuss, se desplazaría la llamada a 2027.

Retornando al caso de Jujuy, de acuerdo con la denuncia a la que accedió Ámbito, se detalló la existencia de un "ardid contable, coordinado y sostenido", destinado a eludir los controles de la autoridad de recaudación y “defraudar la Hacienda Pública Nacional, afectando simultáneamente el bolsillo de los consumidores residenciales, comerciales e industriales”.

No obstante, indicaron que el delito, presuntamente, se esconde detrás de un “mecanismo de facturación” de tres pasos.

Primero, el titulado “usuarios residenciales: ocultamiento y omisión de IVA”. En este apartado, el foco está puesto sobre los hogares respecto de los cuales EJESA habría operado “el concepto bajo la figura del cargo Fondo Provincial de Energía Eléctrica de Jujuy (FOPEJ), omitiendo registrar la actividad real de generación aislada ante los organismos fiscales”.

En este sentido, la denuncia subraya que se habría producido la omisión absoluta de la alícuota del 21% de IVA sobre el sobreprecio del Sistema Aislado Provincial al cobrar este importe como "exento" o "no alcanzado". De la forma en que EJESA factura, sostuvo el ingeniero que presentó la denuncia, “no debita el IVA y, por lo tanto, todo lo que ellos tienen como crédito fiscal pasa a ser gasto, motivo por lo cual pagan menos impuesto a las ganancias. Según los cálculos estimados por Farfán, solo entre mayo de 2024 y de 2026, el perjuicio estimado al fisco asciende a poco más de 3500 millones de pesos.

El segundo paso es titulado en la denuncia como “Usuarios No Residenciales: licuación del tributo”. En este caso, explicaron que para los comercios e industrias la maniobra adquiere mayor complejidad, dado que EJESA calcula internamente el IVA (21% o 27%) “sobre el sobreprecio y lo incorpora de forma oculta dentro de la tarifa unitaria cobrada. De esta manera, la distribuidora percibe el monto del débito fiscal directamente del bolsillo del comerciante, pero jamás lo declara ni lo ingresa a las arcas del Estado Nacional”. La evasión calculada bajo este rubro supera los 2800 millones de pesos.

Por último, aparecen los “impuestos a combustibles no consumidos”. En este parágrafo, se detalló que el sobreprecio que se le habría cobrado al usuario sería a partir de tomar como base el cálculo de cierto volumen de gasoil. Sin embargo, la denuncia señala que los importes recaudados en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) e Impuesto al Dióxido de Carbono (ICO2) en realidad corresponderían a combustible que nunca fue adquirido ni utilizado para la generación eléctrica. La cifra supera los 220 millones de pesos. Farfán enfatizó ante Ámbito: “EJESA no aparece como generadora, sin embargo factura como tal”.

Sumados los tres alcanzan la friolera de más de 6600 millones de pesos en apenas un año. Esto lleva a conjeturar que si el análisis se extiende hasta el presente la cifra es bastante superior. Incluso, en esta línea, el mencionado Mur sostuvo que el cargo FOPEJ subió 6900 por ciento en el último lustro.

Por último, Mur contó que meses atrás, como consecuencia del corte de energía generalizado que padeció Jujuy, desde la asociación civil que preside presentaron una denuncia, que actualmente se tramita en la justicia provincial, cuestionando la triangulación contractual y el impacto del costo de 79 dólares por megavatio que se traslada a la factura final. Los acusados son EJESA, la empresa provincial JENSE y la firma santafesina Industrias Juan Secco. La denuncia presentada por Mur tuvo su eco en la Legislatura, ya que el bloque del PTS-Frente de Izquierda ingresó un proyecto de solicitud de informes para que el Poder Ejecutivo explique el estado real de los contratos firmados con Industrias Juan F. Secco, señalada por instalar paneles que, según la denuncia, nunca se conectaron a la red, a pesar de que la provincia paga 106 mil dólares cada mes.

Hasta ahora, EJESA ha omitido manifestarse públicamente al respecto ni mucho menos intentó mediar con el denunciante: “Mostraron un total desinterés por el tema, estimo que apostando por el todo pasa”, concluyó Farfán.