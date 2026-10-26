Banco Nación colocó el 100% del cupo adjudicado en la primera licitación del FGS + Agregar ámbito en









Se otorgaron más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones. Las operaciones se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

Se otorgaron más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones.

El Banco Nación completó la colocación de la totalidad de los $32.000 millones que obtuvo en la primera licitación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES, destinada a constituir depósitos a plazo fijo en UVA para el financiamiento de créditos hipotecarios. Sobre un total adjudicado de $200.000 millones, Banco Nación obtuvo el 16%.

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Se otorgaron más de 210 créditos para primera vivienda, con un monto promedio de $147 millones. Las operaciones se concretaron en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Chubut y Entre Ríos.

En la segunda licitación del programa, el Banco obtuvo una nueva adjudicación de $40.000 millones, con lo cual el fondeo del FGS destinado a +Hogares alcanza los $72.000 millones.

Con estos resultados, Banco Nación continúa fortaleciendo su participación en el financiamiento hipotecario, canalizando recursos hacia el crédito y ampliando las alternativas disponibles para el acceso a la vivienda.

En el marco de +Hogares, el Banco Nación ya otorgó 36.000 créditos hipotecarios por un total de $4 billones, consolidando su compromiso de acompañar a las familias argentinas.

Las condiciones de +Hogares pueden consultarse en www.bna.com.ar y en las sucursales de Banco Nación de todo el país, o en la línea exclusiva 0810-999-6224.