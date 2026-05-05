Emmanuel Macron sorprendió a todos cantando "La Bohème" junto al primer ministro de Armenia

A pesar de que la agenda oficial del presidente Emmanuel Macron en Armenia este lunes estuvo marcada por temas críticos como la estabilidad energética y el fortalecimiento de los lazos con Occidente , un momento inesperado captó la atención mediática. Durante una cena oficial en Ereván, el mandatario francés se volvió viral tras interpretar "La Bohème" de Charles Aznavour , acompañado por el primer ministro Nikol Pashinián .

A lo largo del minuto que dura el video, el mandatario exhibe su rango vocal con notables modulaciones de tono. Por su parte, el primer ministro Pashinián se sumó a la escena desde la batería, aunque con una técnica visiblemente menos pulida que la performance del presidente francés.

El tema no fue casualidad. Aznavour, cuya familia se refugió en Francia en la década de 1920, es el gran puente cultural entre su origen armenio y su identidad francesa , lo que convirtió la interpretación en un homenaje a esa herencia binacional.

La letra la canción narra las memorias de un artista en el emblemático barrio de Montmartre, convirtiéndose en un himno a la bohemia parisina que entrelaza el romanticismo del arte con las carencias de la juventud .

Visita oficial de Emmanuel Macron en Armenia

Durante la octava cumbre de la Comunidad Política Europea en Armenia, el presidente francés participó en discusiones clave sobre la autonomía energética y el acercamiento del Estado armenio a la esfera occidental. El encuentro, que tuvo lugar este lunes, sirvió para ratificar el apoyo europeo frente a la influencia rusa y abordar los conflictos en Ucrania y el Cáucaso. Como novedad histórica, la cita contó con la participación de Canadá, ampliando el alcance diplomático del foro más allá de las fronteras continentales.

Al encuentro liderado por el mandatario francés y el primer ministro armenio se unieron otros líderes de relevancia mundial. La lista de asistentes incluyó a los primeros ministros Mark Carney y Keir Starmer, de Canadá y el Reino Unido respectivamente, al presidente español Pedro Sánchez y a una nutrida delegación de jefes de Estado de la Unión Europea.