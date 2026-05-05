Wall Street adelanta nuevas subas, mientras el petróleo se sostiene por encima de los u$s110 + Seguir en









Por el lado económico, durante esta mañana se conocerá la balanza comercial de EEUU, además de datos sobre el sector servicios y el mercado de trabajo norteamericano. En el sector petrolero, se registró un descenso en su cotización en el arranque de la jornada, aunque sigue en máximos de las últimas semanas.

Esta tarde se conocerán los resultados trimestrales de la fabricantes de chips AMD. NYSE

Los futuros de las acciones estadounidenses en Wall Street repuntan, mientras que los precios del petróleo se mantienen en alerta, con la esperanza de que se consolide el alto el fuego en Medio Oriente. Los inversores también se muestran optimistas ante la expectativa de que los sólidos resultados empresariales sigan impulsando al alza las acciones.

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EEUU e Irán lanzaron nuevos ataques en el Golfo este lunes, en su lucha por el control del estrecho de Ormuz mediante bloqueos marítimos recíprocos, lo que puso en peligro la frágil tregua.

Según los informes, varios buques mercantes fueron alcanzados en la zona, mientras que un importante puerto petrolero en los Emiratos Árabes Unidos fue incendiado tras un ataque iraní.

El intento de Trump de utilizar la Armada estadounidense para facilitar el transporte marítimo representa la mayor escalada de la guerra desde que se declaró un alto el fuego hace cuatro semanas.

En este contexto, los futuros del crudo Brent bajan 1,5%, hasta los u$s112 por barril, tras haber cerrado con una suba del 5,8% el lunes. El crudo West Texas Intermediate (WTI) de EEUU cae 2,3%, hasta los u$s103,9, tras haber ganado un 2% en la sesión anterior.

petroleo mercados A pesar de los descensos de las últimas horas, el petróleo sigue en niveles no vistos desde el inicio de la guerra en Ucrania. Depositphotos Claves de la jornada en los mercados En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,28% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,49%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,26% al alza. Esta tarde se conocerán los resultados trimestrales de la fabricantes de chips AMD. Será clave para los inversores el pronóstico que incluirá el balance, ya que ofrecerá nuevas pruebas sobre la sostenibilidad de la ola de inversión en inteligencia artificial. Por el lado económico, durante esta mañana se conocerá la balanza comercial de EEUU, además de datos sobre el sector servicios y el mercado de trabajo norteamericano. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,28%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 1,17% y el CAC francés acompaña con 0,51%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 1,17%. En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 0,76%, mientras que el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.