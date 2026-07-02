El Banco Provincia bajó las tasas para refinanciar deudas de mora: en que consiste y cómo acceder

El programa apunta a los 2,1 millones de clientes que cobran haberes y beneficios previsionales a través del BaPro, con tasas desde el 31% anual y plazos de hasta 72 meses. Los detalles, en la nota.

Banco Provincia lanza plan: Presentaron "Ponete al día" para refinanciar deudas en mora con bajas tasas y hasta 6 años de plazo.

En el marco del sobreendeudamiento de muchas familias, y el reciente dato de morosidad récord que trepó al 12,7%, el Banco Provincia presentó Ponete al día , un nuevo plan de refinanciación de deudas que busca brindar alivio financiero para las familias mediante una reducción de tasas de interés, ampliación de plazos y condiciones más accesibles .

La propuesta apunta de esta manera a facilitar la regularización de compromisos crediticios con un esquema especial para clientes en situación de morosidad al 31 de mayo de 2026.

El eje central del nuevo esquema es una baja de tasas y la posibilidad de extender la refinanciación hasta 72 meses (seis años) , con opciones segmentadas según el perfil del cliente y su situación crediticia.

Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia, señaló que “frente a un escenario económico que golpea los ingresos y aumenta las dificultades para afrontar compromisos financieros, el gobernador Axel Kicillof nos pidió que desde la banca pública hagamos el máximo esfuerzo para llegar a las familias con soluciones más accesibles que permitan recuperar capacidad de pago”.

El programa "Ponete al día" distingue entre dos tipos de situaciones de deuda: la mora temprana, que abarca los primeros meses de atraso, y la mora avanzada, que corresponde a deudas con mayor tiempo de incumplimiento. Cada caso tiene condiciones de refinanciación diferenciadas.

Para los casos de mora temprana, con un atraso de hasta 90 días, la entidad bonaerense dispuso que aquellos clientes que perciban sus haberes, jubilaciones o pensiones en el Banco podrán acceder a una tasa nominal anual (TNA) del 50%. El beneficio se profundiza para los usuarios con ingresos de hasta cuatro Salarios Mínimos, Vitales y Móviles ($1.470.000), para quienes la tasa desciende al 39% anual. Bajo esta modalidad, para una deuda de $1.000.000 estructurada a un plazo de 72 meses, la cuota mensual estimada se ubica en $36.110.

Para los casos de mora atrasada, dónde el atraso supera los 90 días, se aplica una tasa diferencial del 31% anual. El beneficio se destina únicamente a personas sobreendeudadas que, de utilizar las vías de refinanciación ordinarias, deberían comprometer más del 50% de sus ingresos mensuales. En este segmento crítico, la cuota estimada por cada $1.000.000 de deuda consolidada a un plazo de 72 meses pasa a ser de $30.732.

Imagen creada con inteligencia artificial.

Plan especial para deudas en tarjeta de crédito

Otro de los puntos fuertes del anuncio es una opción especial para quienes sólo necesitan refinanciar sus consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el Banco Provincia.

De esta manera, podrán hacerlo con una tasa de 41% en 60 cuotas mensuales. Para utilizar esta modalidad, el cliente tiene que registrar un atraso de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones. Para este tipo de refinanciación, la cuota mensual por cada $1.000.000 de deuda, a 60 meses, es de $39.418.

Prioridad en el sector público y previsional

El Banco Provincia señala que si bien estas opciones especiales de refinanciamiento están disponibles para todas las personas en mora, el plan está enfocado en las 2,1 millones que cobran haberes y beneficios previsionales a través del BaPro, dado que estos sectores "enfrentan mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros y por eso necesitan un acompañamiento especial a través de condiciones más accesibles y sostenibles en el tiempo".

Además, el Banco indicó que con este plan, durante los primeros 6 meses de 2026, la banca pública bonaerense logró más de 67 mil acuerdos de recupero de deuda por 270 mil millones de pesos, un 157% más que los realizados durante el mismo período de 2025.

Casa Central y Edificio Esquina de Banco Provincia, en San Martín y Bartolomé Mitre (CABA).

Cómo gestionar la refinanciación

Para acceder a la refinanciación, los usuarios cuentan con canales presenciales y digitales. De manera presencial, la gestión comercial se realiza de lunes a viernes de 10 a 15 en cualquiera de las sucursales. En paralelo, la entidad habilitó la línea exclusiva 0810-222-6672 y el canal de WhatsApp oficial (11-2821-6222).

Asimismo, el Banco implementó una modalidad de autogestión directa: un segmento de clientes preaprobados visualizará las propuestas de regularización en sus perfiles de Home Banking BIP y en la app BIP Móvil, desde donde podrán aceptar las condiciones de forma 100% digital.

Esquema de tasas para refinanciación de deudas con atraso al 31 de mayo

Hasta 72 meses de plazo

Mora temprana (hasta 90 días)

39% anual, para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000)

para trabajadores con ingresos de hasta 4 salarios mínimos ($1.470.000) 50% anual, para trabajadores del sector público que cobran haberes y/o beneficios previsionales en el Banco.

Mora avanzada (más de 90 días)