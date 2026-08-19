Nadia Beller aseguró que la esposa de Fernando Cerimedo fue quien filtró los audios de la causa ANDIS

La expareja de Cerimedo se encuentra en terapia intensiva luego de sufrir un ataque a tiros el lunes por la noche. Desde el hospital, brindó declaraciones y vinculó al entorno del exasesor con la filtración de las grabaciones del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, que según su relato tenían por objetivo "que caiga la corrupción de Milei y de la hermana".

Nadia Shirley Beller Delgado , expareja de Fernando Cerimedo , aseguró este martes que el exasesor del presidente Javier Milei - y actual consultor del mandatario boliviano, Rodrigo Paz - y su esposa, Natalia Basil, fueron los responsables de filtrar los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS ), Diego Spagnuolo , lo que derivo en una investigación por presunta corrupción que salpicó al gobierno libertario.

"Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado", subrayó.

Beller prestó declaraciones a la prensa desde una cama del hospital en la Clínica Las Américas , ubicada en Santa Cruz, luego de ser emboscada el lunes por la noche. Según relató - y se observa en el material audiovisual del ataque - recibió cuatro disparos y logró sobrevivir al fingir que estaba muerta.

Tras lo ocurrido, la excandidata a diputada plurinominal por el Movimiento al Socialismo (MAS) apuntó directamente contra el exasesor de Milei y reveló sus vínculos con el poder: “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo” .

El escándalo en Bolivia salpicó rápidamente al gobierno libertario de Milei. En declaraciones a Radio Rivadavia, la mujer sostuvo que Cerimedo era su amante y explicó que el ataque tenía por objetivo silenciarla. " Él sabe que yo conozco muchas cosas y porque yo le dije que iba a denunciar las agresiones".

Archivo. Cerimedo es apuntado como el ideólogo del intento de asesinato.

En este sentido, Beller detalló que Cerimedo, junto a su esposa Natalia Basil, fueron los encargados de filtrar los audios que derivaron en la investigación por supuestas coimas en la ANDIS. Al mismo tiempo, también lo acusó de "lavar dinero" en Bolivia.

Según su relato, desde un inicio ella sabía que Cerimedo "era casado" pero que el asesor de Paz le asguró que " "estaba separado de su esposa (Natalia Basil) porque ella lo había engañado cuando estaba embarazada de su segundo hijo y el niño no era de él".

"Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril yo le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos.Él siempre me dijo que no había visto la necesidad de divorciarse, pero que ahora que estaba conmigo lo iba a hacer. Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia", detalló sobre su vínculo.

Beller reveló que, en este entorno de confianza que habían armado, Cerimedo le confesó "muchas cosas" con respecto a su labor y sus lazos con el poder: ""Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ´Es una corrupta´ y dice: "No, que va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei'".

"Él sabe que yo eso lo tengo grabado", resaltó sobre los motivos que tendría el principal acusado para llevar adelante la autoría intelectual del ataque. "Cuando yo le dije que lo iba a denunciar, me pidió tiempo. Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme", sentenció.

Sobre el final, Beller exigió seguridad: "No me siento segura en mi país, estoy con la plena certeza de que va a mandar gente que termine de hacer lo que no hicieron. Me pusieron una sola policía mujer de escolta, no tengo seguridad".

Quién es Natalia Basil, la exesposa de Cerimedo

Natalia Basil, esposa del consultor político Fernando Cerimedo, fue directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre mayo y noviembre de 2024. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, Basil presentó su renuncia antes de que se conocieran los audios y las denuncias sobre supuestos sobornos y sobreprecios en el organismo. Su salida se produjo en medio de diferencias con el entonces titular de ANDIS, Spagnuolo, aunque se concretó en buenos términos.

Natalia Basil, esposa del consultor político Fernando Cerimedo, fue directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre mayo y noviembre de 2024.

La designación de Basil fue transitoria y tuvo como objetivo ponerla al frente del control y la asignación de pensiones no contributivas, subsidios y recursos económicos de la Agencia. Su llegada al organismo generó repercusión por su vínculo con Cerimedo y porque, según los cuestionamientos de sectores de la oposición, no contaba con experiencia previa en el área de discapacidad. Basil es ingeniera.

El Gobierno, en cambio, defendió su designación y destacó su idoneidad técnica y perfil de confianza como los motivos para elegirla para el cargo. Tiempo después de su salida, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Justicia Federal a Basil y Cerimedo por un supuesto encubrimiento del esquema de coimas que habría funcionado dentro de ANDIS.

La presentación apuntó también contra Cerimedo, quien había admitido conocer la situación. En ese contexto, Basil quedó señalada por la función que había desempeñado dentro del organismo.

Los audios filtrados mencionaban presuntos sobornos "del 3%", además de reparto de dinero y beneficios en contrataciones para determinadas empresas vinculadas a autoridades de ANDIS. Entre los nombres mencionados en las grabaciones aparecieron el de la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y miembros de la familia Menem.