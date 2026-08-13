Banco Provincia profundiza su rol como agente financiero de los municipios: colocó $30.000 millones para San Isidro

La entidad bonaerense estructuró y colocó una emisión de deuda del municipio de San Isidro a 36 meses. La operación forma parte de la estrategia del banco para acercar a los gobiernos locales al mercado de capitales y ampliar sus alternativas de financiamiento para obras de infraestructura.

El presidente de Provincia Microcréditos y director de Banco Provincia, Alejandro Formento, y el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, supervisaron la operación.

Banco Provincia avanzó en su estrategia de posicionarse como agente financiero de los municipios bonaerenses en el mercado de capitales y participó de una nueva operación destinada a conseguir fondos de largo plazo para obras públicas. Esta vez, la entidad organizó y colocó Títulos de Deuda de la Municipalidad de San Isidro por $30.000 millones .

El banco tuvo un rol central en la estructuración de la operación: actuó como organizador, colocador, agente de liquidación y agente de la garantía . La licitación recibió ofertas por $38.576 millones, por encima del monto finalmente adjudicado, y contó con 100 órdenes.

Los títulos tienen un plazo de 36 meses y pagan una tasa TAMAR más 7% . La demanda representó 1,29 veces los $30.000 millones buscados por el municipio.

Más allá de la operación puntual, la colocación se inscribe en una estrategia de Banco Provincia para ampliar el acceso de los gobiernos municipales al mercado de capitales , mediante instrumentos que les permitan complementar las fuentes tradicionales de recursos y conseguir financiamiento para inversiones de mayor plazo.

Banco Provincia.

Banco Provincia busca acercar los municipios al mercado de capitales

A través de su banca de inversión, la entidad trabaja con los gobiernos locales en la estructuración de alternativas de financiamiento, aportando capacidad técnica y acceso a inversores institucionales y particulares.

De esta manera, Banco Provincia busca reforzar un rol que excede el financiamiento bancario tradicional: funcionar como puente entre los municipios y el mercado de capitales, acompañando la estructuración, organización y colocación de deuda para financiar proyectos locales.

La estrategia cobra relevancia en un escenario en el que los gobiernos municipales buscan diversificar sus fuentes de fondeo para sostener proyectos de infraestructura y reducir su dependencia de los mecanismos presupuestarios convencionales.

San Isidro destinará los fondos a obras de infraestructura

En el caso de San Isidro, los recursos obtenidos mediante la emisión serán destinados a obras de integración socio-urbana, regeneración ambiental e infraestructura, principalmente en barrios populares y sectores vulnerables del distrito.

Entre los proyectos previstos aparecen intervenciones hidráulicas, redes de agua y saneamiento, mejoras en el tendido eléctrico, apertura y consolidación de calles y recuperación de espacios públicos, además de la continuidad de obras consideradas estratégicas para la conectividad del municipio.

La operación se incorpora así a la agenda de Banco Provincia orientada a canalizar ahorro del mercado hacia inversiones públicas de largo plazo. La entidad busca extender estas herramientas a los municipios bonaerenses para que puedan recurrir al mercado de capitales como una fuente adicional de recursos para financiar infraestructura y proyectos con impacto económico y social.