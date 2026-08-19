BMW amplía su familia GS: llegó la nueva F 450 GS al país

La marca alemana introduce su nueva puerta de entrada al universo GS, con tecnología de última generación, cuatro versiones y precios desde u$s14.600.

BMW Motorrad concretó uno de los lanzamientos más esperados del año en el mercado local con la llegada de la nueva F 450 GS , un modelo que busca redefinir el segmento de media cilindrada con una propuesta equilibrada entre prestaciones, tecnología y accesibilidad.

Diseñada para ofrecer un rendimiento versátil tanto en el uso urbano como en viajes de larga distancia o incursiones off-road, esta nueva integrante de la familia GS está impulsada por un motor bicilíndrico en línea de 420 cc, capaz de entregar 48 CV a 8.750 rpm y 43 Nm de torque a 6.750 rpm . Con estas cifras, se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan iniciarse en el mundo adventure sin resignar desempeño.

Su estructura liviana, con un peso de apenas 178 kg , se combina con un chasis tubular de acero y una ergonomía pensada para el confort del piloto, heredada de modelos superiores. El conjunto se completa con una suspensión delantera invertida firmada por KYB y llantas de 19” adelante y 17” atrás, que refuerzan su capacidad para adaptarse a distintos terrenos.

Uno de los puntos fuertes de la F 450 GS es su dotación tecnológica. Desde la versión base incorpora pantalla TFT de 6,5 pulgadas con conectividad , iluminación full LED, modos de conducción “Rain”, “Road” y “Enduro”, además de sistemas de asistencia como ABS Pro, control de tracción dinámico (DTC) y control dinámico de freno (DBC) .

La transmisión de seis marchas puede complementarse con el Shift Assistant Pro , disponible desde la variante Exclusive, que permite cambios sin accionar el embrague. En el caso de la versión tope de gama, se suma el sistema Easy Ride Clutch (ERC) , una solución automática que mejora el confort en la conducción, especialmente en entornos urbanos o de tránsito denso.

Su estructura liviana, con un peso de apenas 178 kg, se combina con un chasis tubular de acero y una ergonomía pensada para el confort del piloto, heredada de modelos superiores.

Gama y posicionamiento en la Argentina

La estrategia de BMW Motorrad para este modelo contempla cuatro versiones, con diferencias en equipamiento y estética, pero manteniendo un enfoque común: ofrecer una moto accesible dentro del universo premium.

La gama se inicia con la F 450 GS Cosmic, que ya incluye un completo nivel de equipamiento de serie. Le sigue la Exclusive, que agrega funciones avanzadas de conducción. La versión Sport incorpora una configuración más dinámica con suspensión ajustable, mientras que la Trophy se ubica como la opción más equipada, con detalles orientados al uso off-road y mayor confort.

Precios en la Argentina:

BMW F 450 GS Cosmic: u$s14.600

u$s14.600 BMW F 450 GS Exclusive: u$s14.800

u$s14.800 BMW F 450 GS Sport: u$s15.100

u$s15.100 BMW F 450 GS Trophy: u$s15.600

Todas las versiones cuentan con garantía de tres años sin límite de kilometraje, reforzando el posicionamiento del modelo dentro del segmento.

Con este lanzamiento, BMW Motorrad apuesta a consolidarse en un nicho en crecimiento, ofreciendo una moto que combina ADN GS, tecnología de punta y una propuesta más accesible, pensada para un público amplio que busca tanto iniciarse en el mundo adventure como evolucionar dentro de la marca.