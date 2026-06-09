El dólar oficial prolonga las subas y empiezan a surgir interrogantes sobre qué pasará los próximos días

El dólar oficial muestra estabilidad, pero analistas advierten sobre posibles tensiones futuras en la plaza cambiaria, influenciadas por factores estacionales y la demanda interna.

El dólar oficial sube con moderación este martes y continúa en su nivel más alto desde el inicio de febrero, en un contexto en que entre los analistas de la city se debate si los movimientos de los últimos días son un fenómeno de corto plazo o el comienzo de una nueva fase de tensión en la plaza de divisas.

El tipo de cambio oficial sube $1,5 a $1.448 para la venta a nivel mayorista . Pese a eso, la cotización se mantiene lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.774,25, con una brecha del 22,8%.

El dólar minorista se mantiene en $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.904,5. Por su parte, en el promedio que realiza el BCRA entre los principales bancos, se ubica a $1.466,36.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) corrige 0,5% a $1.518,64 y el MEP lo hizo 0,3% $1.462,06. La brecha entre el CCL y el oficial se ubica a 3,5%. El dólar blue , en tanto, sube a $1.445, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

En esa misma línea, los contratos de futuros operan con mayoría de bajas por hasta 1,26%. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.460,5 para fines de junio y a $1.639,5 para el cierre de diciembre.

dolar blue La menor liquidación de divisas por parte de los agroexportadores, sumada a una demanda de dólares sostenida, podría estar presionando al dólar. Depositphotos

Qué puede pasar con el dólar

Si bien la tendencia del dólar esta jornada es levemente a la baja, entre los analistas empieza a surgir la posibilidad de los recientes movimientos en ascenso del dólar persistirán en este mes y el siguiente. Hay algunos factores que respaldan esa hipotesis.

La menor liquidación de dólares por parte de los agroexportadores, debido al agotamiento estacional de los productos agropecuarios. Cabe precisar que la mayor oferta de divisas había contribuido a una divisa equilibrada.

Disipada esa tendencia exportadora al alza, pero con una demanda de dólares que se mantiene firme, podría estar llevando al dólar a un nuevo punto de equilibrio.

En este sentido, cabe preguntartse cuál será el impacto que podría llegar a tener el Mundial que comienza este jueves 11 de junio. Más allá del destino de la Selección argentina, la raíz del asunto es si una porción importante de argentinos va a demandar dólares para viajar a alentar a la albiceleste.

En el Relevamiento de Mercado (REM) de mayo, los gurúes recortaron sus expectativas. El tipo de cambio oficial mayorista proyectado para diciembre es de $1.658, lo cual implicaría un alza interanual de apenas 14,5% (ya que 2025 terminó con una cotización bastante superior a la actual), por debajo de la inflación.

Asimismo, de acá a 12 meses el mercado ve un "billete verde" a $1.760, lo cual dejaría un incremento del 25,9%, también inferior al IPC.