Donald Trump define si extiende la tregua con Irán y exige la reapertura total del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anticipó este viernes que tomará en las próximas horas una decisión sobre una propuesta para extender el alto el fuego con Irán , en medio de negociaciones marcadas por fuertes diferencias sobre el estrecho de Ormuz , el programa nuclear iraní y el eventual levantamiento de sanciones.

La iniciativa apunta a prorrogar por otros 60 días la tregua alcanzada a comienzos de abril, con el objetivo de dar más tiempo a los negociadores para avanzar hacia un acuerdo definitivo que ponga fin al conflicto.

Trump aseguró que mantendría una reunión en una sala segura de la Casa Blanca para realizar una “determinación final” sobre el plan. Más tarde, el gobierno estadounidense informó que el encuentro había concluido, aunque no brindó detalles sobre el resultado.

Desde Teherán, una fuente iraní citada por Reuters sostuvo que el entendimiento está cerca, pero aclaró que todavía no fue aprobado. Pese a ese acercamiento, las condiciones expuestas por Washington siguen chocando con la postura del régimen iraní.

El mandatario estadounidense afirmó que Irán debe comprometerse a no desarrollar armas nucleares y reclamó la apertura inmediata del estrecho de Ormuz, sin cobro de peajes y con circulación irrestricta para los buques en ambos sentidos. También sostuvo que el material nuclear iraní sería “desenterrado” por Estados Unidos.

La agencia semioficial iraní Fars, en cambio, consideró que las declaraciones de Trump buscan presentar una “victoria fabricada”. Según Reuters, una fuente iraní señaló que el eventual acuerdo no incluye cuestiones nucleares, mientras que el vocero de la Cancillería, Esmaeil Baghaei, afirmó que la administración del paso marítimo debe ser definida por Irán y Omán.

De acuerdo con Fars, el estrecho sería reabierto bajo condiciones fijadas por Teherán una vez que Estados Unidos levante el bloqueo sobre embarcaciones iraníes. La misma agencia indicó que habría un entendimiento para liberar u$s12.000 millones en activos iraníes congelados.

estrecho de ormuz, eeuu, irán El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo, quedó en el centro de la negociación entre Estados Unidos e Irán. CENTCOM

Trump, sin embargo, aseguró que no habrá intercambio de dinero “hasta nuevo aviso”, en una frase que podría aludir tanto a los reclamos iraníes por peajes en Ormuz como a eventuales reparaciones de guerra o a la liberación de fondos retenidos.

El posible avance diplomático tuvo impacto inmediato en los mercados: los precios del petróleo retrocedieron y las acciones operaron al alza ante la expectativa de una reapertura del paso estratégico.

Las elecciones legislativas en EEUU suman presión sobre Trump

La presión sobre la Casa Blanca se intensifica en la previa de las elecciones legislativas de noviembre. Trump necesita normalizar la circulación por Ormuz para contener el precio de la nafta en Estados Unidos, pero también enfrenta resistencias internas entre los sectores más duros de su propio partido, contrarios a otorgar concesiones a Teherán. La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero provocó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y generó un fuerte impacto económico global por la suba de la energía, derivada del cierre efectivo del estrecho de Ormuz.

En su publicación en Truth Social, Trump afirmó que las minas serían retiradas del paso marítimo y que los buques atrapados allí podrían comenzar a regresar a sus países. En paralelo, el jefe del organismo nuclear de la ONU, Rafael Grossi, aseguró al Financial Times que Kazajistán manifestó disposición a recibir el stock iraní de uranio altamente enriquecido en caso de que se alcance un acuerdo.

Irán reclama, además, el levantamiento de sanciones, la retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y que cualquier pacto de paz incluya el fin de la ofensiva de Israel en Líbano contra Hezbollah, aliado de Teherán.

Irán informó que otros 24 barcos cruzaron Ormuz bajo autorización oficial

La televisión estatal iraní informó que otros 24 buques atravesaron el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas en coordinación con las fuerzas militares del país, en medio de las negociaciones con Estados Unidos por la reapertura plena de la vía marítima.

Un periodista de la cadena IRIB, que citó a la armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, señaló que el número de embarcaciones autorizadas a transitar era mayor, aunque el flujo se mantiene regulado para evitar congestión en la zona.

“Los buques de otros países solo pueden transitar por las rutas designadas, en horarios específicos y bajo los permisos y condiciones establecidos por Irán”, afirmó el reportero.

También advirtió que cualquier nave que ingrese sin autorización al área bajo control iraní y de la Armada de la Guardia Revolucionaria “se enfrentará a una fuerte respuesta” de las fuerzas armadas.