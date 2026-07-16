Vista aumentó 32% su producción en Vaca Muerta y consolidó su escala exportadora

La compañía informó los resultados del segundo trimestre de 2026, período en el que completó la adquisición de los activos de Equinor en Vaca Muerta. La producción total alcanzó los 156.000 barriles equivalentes por día y las exportaciones de petróleo crecieron 54% interanual.

﻿Los ingresos totales de Vista fueron de u$s1.150 millones en el segundo trimestre de 2026, un incremento interanual del 89%.

Vista, la petrolera de Miguel Galuccio, aceleró su crecimiento en Vaca Muerta durante el segundo trimestre de 2026, con un aumento interanual del 32% en su producción total y una mayor escala exportadora tras completar la adquisición de los activos de Equinor. La compañía alcanzó los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día y consolidó su posición entre los principales jugadores del shale argentino.

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La compañía informó que la producción de petróleo llegó a 135.000 barriles diarios, con un crecimiento interanual del 33%. La incorporación de los activos de Equinor, anunciada en mayo, se sumó al crecimiento orgánico de la empresa y permitió ampliar su escala dentro de la formación no convencional.

Según el comunicado de resultados, la operación consolidó a Vista como el principal productor independiente de petróleo y el mayor exportador de crudo del país. El dato se apoya en el crecimiento de la producción y en el peso que tuvieron las ventas externas dentro del volumen total comercializado durante el trimestre.

La producción total de Vista alcanzó los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día en el segundo trimestre. Ese volumen representó un avance del 32% frente al mismo período de 2025.

El crecimiento estuvo explicado por el desarrollo de los activos propios en Vaca Muerta y por la consolidación de las áreas incorporadas tras la compra de los activos de Equinor. La compañía completó esa adquisición durante el trimestre, luego de haberla anunciado en mayo.

En petróleo, la producción fue de 135.000 barriles por día, con una suba interanual del 33%. El dato volvió a mostrar el peso del shale oil dentro de la estrategia de crecimiento de la empresa.

Vista también informó que el costo de extracción, conocido como lifting cost, se ubicó en u$s4,5 por barril equivalente de petróleo. Ese valor representó una baja del 4% frente al segundo trimestre de 2025.

Exportaciones de crudo crecieron 54%

Las exportaciones de petróleo de Vista aumentaron 54% interanual durante el segundo trimestre y alcanzaron los 8,6 millones de barriles.

Ese volumen representó el 72% del total de ventas de petróleo de la compañía. Según informó la empresa, desde la compra de los activos de Petronas en abril de 2025, Vista es el mayor exportador de crudo del país.

El crecimiento exportador acompañó la expansión de la producción y reforzó el perfil externo de la compañía. En un contexto en el que Vaca Muerta busca aumentar su peso en la generación de divisas, Vista mantuvo una alta proporción de ventas destinadas al mercado internacional.

Ingresos, EBITDA y utilidad neta

Los ingresos totales de Vista fueron de u$s1.150 millones en el segundo trimestre de 2026, un incremento interanual del 89%.

La compañía explicó que la mejora respondió al aumento en la producción de hidrocarburos y a la suba de los precios internacionales. El EBITDA ajustado alcanzó los u$s805 millones, con un crecimiento del 99% frente al mismo período del año anterior.

La utilidad neta fue de u$s322 millones, un 37% superior a la registrada en el segundo trimestre de 2025. Frente al trimestre anterior, el resultado neto mostró una suba del 199%.

El flujo de caja libre, excluyendo el pago correspondiente a la adquisición de los activos de Equinor, fue de u$s491 millones. Según la empresa, ese resultado estuvo impulsado por una mayor generación de EBITDA ajustado y una mejora en el capital de trabajo.

Inversiones y nuevos pozos

Las inversiones de Vista totalizaron u$s467 millones durante el trimestre. Los desembolsos estuvieron destinados principalmente al avance de la actividad de perforación y completación de nuevos pozos.

Durante el período, la compañía conectó 27 pozos nuevos. Ese nivel de actividad acompañó el aumento de producción y la integración de nuevos activos dentro de su portafolio en Vaca Muerta.

Al cierre del trimestre, el ratio de apalancamiento neto fue de 1,41 veces EBITDA ajustado. Sobre una base proforma, incorporando los últimos doce meses de resultados de los activos adquiridos, el ratio se ubicó en 1,25 veces EBITDA ajustado.

Con estos resultados, Vista cerró el segundo trimestre con mayor escala productiva, más exportaciones, crecimiento de ingresos y una nueva base de activos en Vaca Muerta tras la incorporación de las áreas de Equinor.