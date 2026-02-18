A pesar del paro, los bancos tratarán de garantizar servicios presenciales y digitales + Seguir en









Los gremios bancarios aseguraron que buscarán sostener la atención en sucursales y el funcionamiento de los canales electrónicos durante la medida de fuerza. Recomiendan a los clientes priorizar la operatoria digital.

En medio del paro de transporte y la adhesión sindical a la protesta contra la reforma laboral, el sistema financiero apuesta a reforzar cajeros automáticos y mantener activos los canales online. Konfianza.com

Los cuatro gremios de empleados bancarios, comunicaron en conjunto que intentarán "garantizar la continuidad de los servicios financieros presenciales y digitales", en medio del paro general convocado por la CGT contra de la reforma laboral.

Las dudas de como operarían los bancos a raíz del paro general, crecieron en las últimas horas. Por ello, los gremios bancarios explicaron que "los usuarios podrán realizar pagos, transferencias y demás operaciones a través de tarjetas de débito, home banking, billeteras virtuales y aplicaciones de banca móvil, canales que permiten gestionar operaciones de manera ágil, segura y disponible las 24 horas, en el caso de que algunas sucursales no puedan operar con normalidad".

"Asimismo, se reforzará la recarga de cajeros automáticos para asegurar la disponibilidad de efectivo. Permanecerán habilitados, además, múltiples puntos alternativos de extracción en cadenas de supermercados, redes de cobranza, estaciones de servicio, farmacias y comercios de electrodomésticos, entre otros, mediante la presentación de DNI y tarjeta de débito" cerraron en el comunicado.

Se recomienda operar por canales digitales Desde un banco privado señalaron a Ámbito que, pese a la adhesión de la Asociación Bancaria al paro general, la operatoria digital funcionará con normalidad y recomendaron a los clientes utilizar los canales electrónicos.

“Como en toda medida de fuerza —y en esta se plegó la Asociación Bancaria— recomendamos operar por los canales digitales: la app, el home banking, la banca telefónica y los ejecutivos online”, indicaron desde la entidad.

En cuanto a la atención presencial, aclararon que “las sucursales, en la medida en que los empleados puedan concurrir —por la adhesión del transporte— estarán abiertas”. Desde el banco subrayaron que actualmente el 90% de las transacciones se realizan de manera digital, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo a un ritmo del 30% interanual.

