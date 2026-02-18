S&P 500: estas son las 10 empresas de Wall Street que generan las mayores ganancias del índice

De las empresas de Wall Street que dan forma al S&P 500, las principales ofrecen productos y servicios tecnológicos.

Entre los líderes destacan Alphabet, Apple y Microsoft, que encabezan el ranking de beneficios acumulados en los últimos doce meses.

Un reducido grupo de gigantes de Wall Street concentra una porción cada vez mayor de las ganancias del índice S&P 500 , reflejando una tendencia estructural de la economía global: la escala y el dominio tecnológico permiten márgenes extraordinarios y beneficios récord.

Un análisis reciente de FactSet identifica a diez empresas como las que más utilidades generan dentro del principal índice bursátil de EEUU, dominadas por firmas tecnológicas y energéticas.

Puntualmente, Alphabet sobresale con más de u$s124.000 millones en ganancias , impulsadas por su negocio de publicidad digital y servicios en la nube. Microsoft mantiene un flujo sólido gracias al crecimiento de su plataforma cloud y software empresarial, mientras Apple continúa capitalizando su ecosistema de hardware y servicios de alto margen.

La lista también incluye a otras megaempresas tecnológicas como Nvidia , cuya rentabilidad se disparó por la demanda de chips para inteligencia artificial, y Meta Platforms, beneficiada por la publicidad digital y la optimización con IA.

Junto con Amazon, estas compañías de Wall Street que forman parte del S&P 500 muestran cómo las plataformas digitales pueden escalar con costos marginales relativamente bajos, lo que eleva los márgenes y concentra beneficios en pocas manos.

El fenómeno no se limita a la tecnología. El sector energético también aporta grandes generadores de ganancias, con empresas como ExxonMobil, que se beneficia de precios del petróleo aún elevados y de su posición dominante en la producción global.

De las empresas de Wall Street que dan forma al S&P 500, las principales ofrecen productos y servicios tecnológicos. Depositphotos

Más allá de la tecnología

Asimismo, conglomerados y bancos de gran escala, como Berkshire Hathaway o JP Morgan, figuran entre los mayores beneficios del mercado estadounidense, reflejando la fortaleza de los servicios financieros y de inversión.

Cabe señalar que solo diez compañías superan los u$s23.000 millones de beneficio anual cada una, lo que evidencia que una pequeña élite corporativa captura una porción desproporcionada de las ganancias del S&P 500.

Esta dinámica responde a ventajas competitivas difíciles de replicar, como redes globales de usuarios, propiedad intelectual, escala productiva y control de infraestructuras críticas.

Para los inversores, la implicancia es doble. Por un lado, estas empresas líderes impulsaron gran parte del crecimiento de beneficios y retornos del mercado en los últimos años. Por otro, la creciente dependencia del índice respecto de unos pocos gigantes aumenta el riesgo de concentración, dado que el desempeño de un puñado de compañías puede determinar la trayectoria de todo el mercado.

Empresas más rentables del S&P 500