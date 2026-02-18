Reforma laboral: denuncian penalmente a Patricia Bullrich por los cambios en el artículo sobre licencias por enfermedad

Una abogada presentó una denuncia ante la Justicia Federal por la incorporación “a último momento” del artículo 44, que reduce el pago de licencias por enfermedad no laboral. Acusa posible incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal apunta contra la exministra y senadora Patricia Bullrich y contra los senadores nacionales que votaron a favor de la media sanción de la ley de reforma o modernización laboral , aprobada en la Cámara alta.

La presentación fue realizada por la abogada Valeria Carreras, quien solicita que se investigue la inclusión del artículo 44 del proyecto, que modifica el régimen de licencias por enfermedad o accidente no laboral previsto en el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744.

Según la denuncia, el artículo cuestionado fue incorporado “en el tramo final del debate en el Senado”, introduciendo cambios sustanciales en el esquema de remuneraciones durante licencias por enfermedad inculpable.

De acuerdo al texto aprobado, en casos de accidente o enfermedad no derivados del trabajo, el trabajador percibirá el 50% de su remuneración si la incapacidad surge de una “actividad voluntaria y consciente” que implique riesgo para la salud. Y el 75% en otros casos, cuando la enfermedad no es producto de una actividad voluntaria riesgosa, durante períodos de hasta tres o seis meses según la situación familiar.

Para la denunciante, la modificación fue agregada sin el debido debate y sin que varios legisladores tuvieran conocimiento pleno de su contenido.

Un “error”

En el escrito se citan declaraciones públicas de senadores que habrían manifestado que “no vieron esa modificación” o que fue agregada de manera intempestiva. Incluso, se menciona que Bullrich habría reconocido que se trató de un “error” en la redacción.

Según la presentación, la senadora admitió públicamente que “puede pasar un error en 210 artículos” y que la norma original no distinguía entre enfermedades leves y graves.

Los delitos que se investigan

La denuncia solicita que se investigue la posible comisión de: Incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal); y falsedad ideológica en documento público (art. 293 del Código Penal)

Carreras sostiene que los senadores “aprobaron el proyecto en su totalidad, incluyendo esta modificación controvertida, sin haber ejercido el control debido sobre su contenido”.

Además, plantea que la inclusión del artículo podría haber implicado “una alteración ideológica del documento público (el proyecto de ley) con conocimiento de su falsedad o negligencia grave”.

En ese sentido, afirma que certificar como debatido y consensuado un texto que —según denuncia— fue agregado de manera subrepticia “altera la verdad del acto legislativo”.

Pedido de medidas y pruebas

La abogada solicitó que se inicie una investigación preliminar, que se cite a los denunciados a declaración indagatoria y que se requiera el expediente legislativo completo, actas de sesión, grabaciones del debate y testimonios de los involucrados.

También pidió un análisis pericial para determinar “el momento y autor de la inclusión del art. 44” y que se remita copia al Presidente del Senado para el trámite correspondiente en caso de avanzar con el proceso.

En la denuncia se remarca que, si bien los legisladores cuentan con inmunidad parlamentaria, esta “no impide la investigación penal ni el desafuero si procede”.