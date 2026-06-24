El BCRA compró u$s70 millones, pero las reservas sufrieron la mayor caída en casi dos meses

La autoridad monetaria elevó el saldo comprador de junio a u$s1.246 millones, aunque las reservas brutas cayeron u$s532 millones y perforaron los u$s47.000 millones. Así, el oro explicó una parte relevante de la baja.

El BCRA volvió a comprar dólares, pero las reservas sufrieron la mayor caída en casi dos meses por el impacto del oro y la mayor demanda de cobertura cambiaria.

El Banco Central (BCRA) volvió a comprar dólares este miércoles 24 de junio, pero la mejora en el mercado oficial no alcanzó para evitar un fuerte deterioro de las reservas internacionales . De esta forma, la autoridad monetaria adquirió u$s70 millones y llevó el saldo comprador de junio a u$s1.246 millones , aunque el stock bruto cayó u$s532 millones y terminó en u$s46.937 millones.

La baja fue la más pronunciada en casi dos meses y dejó a las reservas nuevamente por debajo de los u$s47.000 millones. El golpe principal vino por el lado de la valuación de activos: el oro retrocedió 3,6% y habría restado cerca de u$s260 millones al balance contable de las tenencias del Central. También jugaron en contra las principales monedas de la canasta del DEG , con caídas del euro, la libra y una depreciación del yuan frente al dólar.

El dato refuerza una señal que el mercado viene siguiendo con atención: el BCRA todavía compra divisas, pero la acumulación efectiva de reservas sigue siendo frágil . En lo que va del año, las compras netas suman u$s10.993 millones, por encima del piso de la meta anual de u$s10.000 millones. Sin embargo, entre pagos, valuación de activos, movimientos del Tesoro y encajes, el stock bruto no logra reflejar de forma lineal ese saldo comprador.

En el frente cambiario , el dólar mayorista avanzó 0,51% y cerró en $1.479 para la venta. La cotización volvió a acercarse al techo de la banda , aunque todavía mantiene una distancia de 16,30% contra el límite superior, ubicado en $1.742,24.

La presión fue más fuerte en los dólares financieros . Así, el contado con liquidación saltó 3,8% y cerró en $1.613 , mientras que el MEP se mantuvo prácticamente estable en $1.506,91 . En el mercado informal, el blue subió 1,66% hasta $1.530 , según un relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con esos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 3,45%.

La curva de futuros también acompañó la presión cambiaria, con subas generalizadas. Junio avanzó 0,58%, julio 0,57%, septiembre 0,61%, octubre 0,63% y marzo de 2027 trepó 0,72%. Las tasas implícitas quedaron en 1,54% mensual para junio, equivalente a 18,51% anualizado, y en 1,75% para julio, o 21,01% anualizado.

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Tasas y expectativas

El ajuste cambiario también tuvo su correlato en las tasas en pesos. De esta forma, la TAMAR subió de 22,38% a 22,50%, mientras que la BADLAR saltó de 20,88% a 21,69%. La recomposición de rendimientos empieza a ser una pieza clave para sostener el atractivo de las posiciones en pesos frente a un dólar que aceleró en las últimas ruedas.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) dejó como referencia un dólar mayorista de $1.422 para junio, $1.447 para julio y $1.476 para agosto. Frente al cierre actual, el mayorista ya quedó por encima de esas tres estimaciones de corto plazo. Para diciembre, el consenso mantiene una proyección de $1.658.

La demanda de cobertura volvió al centro de la escena

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que la presión cambiaria volvió a activar la demanda de cobertura. Según la sociedad de bolsa, el mercado de futuros recuperó protagonismo después de la suba reciente del tipo de cambio oficial: el volumen operado trepó a u$s1.907 millones y el interés abierto aumentó u$s224,5 millones, el mayor incremento diario desde septiembre de 2025.

Para PPI, ese movimiento sugiere una mayor participación del BCRA en futuros para moderar la suba del dólar oficial. La firma recordó que el Central había reducido de forma drástica su posición vendida en esos contratos: pasó de -u$s2.127 millones a fines de abril a apenas -u$s193 millones al cierre de mayo, el menor nivel desde febrero de 2025. Desde entonces, el aumento del interés abierto indicaría una reconstrucción parcial de esa posición.

En paralelo, el volumen en instrumentos dólar linked también volvió a crecer, aunque todavía lejos de los picos de la primera semana de junio. Para el mercado, ese dato muestra que la cobertura cambiaria volvió a ganar espacio, aunque sin alcanzar todavía una dinámica desordenada.

El desafío para el Gobierno será administrar ese frente sin profundizar la tensión cambiaria. El BCRA sigue comprando, pero las reservas brutas cayeron con fuerza, los financieros se movieron al alza y la demanda de cobertura volvió a tomar protagonismo. El margen para acumular divisas sin alimentar expectativas de devaluación luce cada vez más ajustado.